E’ tempo di grandi cambiamenti tra le mura del colosso social: casus belli, l’occupazione del Congresso avvenuta il 6 gennaio per mano dei sostenitori di Trump, che ha avuto come conseguenza diretta la radiazione del tycoon dalla piattaforma con la sospensione del suo account a tempo indeterminato. La decisione di riattivarlo è al vaglio di una commissione di esperti indipendenti che dovranno decidere se prorogare o meno lo stop alla pagina dell’ex presidente Usa.

I dem richiamano le piattaforme all’ordine

Tira aria di rinnovamento anche per le altre piattaforme social, tenute sotto pressione dagli attori politici per il ruolo avuto nell’assalto a Capitol Hill. Dozzine di deputati democratici la scorsa settimana hanno invitato Facebook e altre società di social media a rivedere i suggerimenti per gli utenti e gli algoritmi con la raccomandazione di ridurre la diffusione di contenuti divisivi e violenti sulle loro piattaforme. I legislatori si sono scagliati contro le aziende, accusandole di aver creato una eco chamber digitale e aver così contribuito alla «radicalizzazione» degli occupanti del Campidoglio.

«Nessun singolo utente è più responsabile della tua piattaforma che sovrintendi come Ad per la diffusione di pericolose teorie del complotto su larga scala o per aver infiammare il reclamo antigovernativo», hanno scritto in una lettera a Zuckerberg.

Le limitazioni saranno bipartisan?

Il fondatore di Facebook ha spiegato che gli sviluppatori sono al lavoro stanno per ridurre la visibilità e i suggerimenti dei contenuti politici sulla bacheca degli utenti. «Certo, sarà sempre possibile partecipare a discussioni e gruppi politici, per chi lo desidera», ha specificato. Ma la comunità di Facebook, secondo Zuckerberg, avrebbe fatto capire che «le persone non vogliono che la politica e le discussioni abbiano la precedenza sulle altre quando usano i nostri servizi». Resta da capire se la limitazione delle raccomandazioni sarà effettivamente bipartisan o andrà ad affliggere solo una particolare sponda politica.

Cristina Gauri