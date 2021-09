Roma, 15 sett – Questa notte, tra l’una e le due italiane, Elon Musk “spedirà” 4 turisti americani nello spazio con la missione Inspiration4 di SpaceX, a bordo di un missile Falcon 9.

Musk, la spedizione turistica di questa notte

I quattro turisti di Musk partiranno dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida. Viaggeranno per 3 giorni intorno alla Terra a un’altitudine superiore a quella della Stazione spaziale Internazionale, comodamente alloggiati nella capsula Dragon, alta 8 metri e larga 4, che si trova in cima al razzo Falcon.

Le informazioni sul volo

Il decollo di uno dei primi voli turistici per lo spazio è previsto per mercoledì 15 settembre alle 2.02 italiane di giovedì 16, con una finestra di lancio di 5 ore. Il primo stadio si separerà dal veicolo spaziale a un’altitudine di circa 80 chilometri e tornerà automaticamente sulla Terra per essere riutilizzato in futuro, mentre il secondo dovrebbe staccarsi qualche minuto dopo il decollo.

“Solo” un milionario a bordo

Jared Isaacman, 38 anni, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di pagamenti digitali Shift4Payment, ha finanziato la spedizione e ne è a capo: ha invitato lui gli altri 3 componenti del team. Si tratta di Hayley Arceneaux, 29 anni, infermiera e sopravvissuta al cancro pediatrico, Chris Sembroski, 42 anni, veterano della Us Air Force che ora lavora nell’industria aeronautica e Sian Proctor, professoressa di Geologia di 51 anni, che oltre 10 anni fa era stata finalista per diventare astronauta della Nasa.

Le differenze con la spedizione di Bezos

Musk quindi parte alla grande ma sempre dopo Richard Branson e Jeff Bezos: c’è da dire che loro due hannoo viaggiato con astronauti professionisti a bordo e anche per meno tempo. Sono soprattutto queste differenze a rendere unica la missione Inspiration4 di SpaceX.

Ilaria Paoletti