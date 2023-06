Negli ultimi anni, l’avanzamento tecnologico ha rivoluzionato l’industria in modo drastico, spingendo verso la creazione di soluzioni sempre più personalizzate. In questo mondo che abbraccia la meccanica e, soprattutto, l’informatica, la domanda di strumenti altamente specializzati è perciò in costante crescita.

Gli schemi elettronici personalizzati sono diventati essenziali per soddisfare le esigenze specifiche di molte aziende. VT100.srl si è quindi distinta come esperta nella realizzazione di schemi elettronici su misura, che siano analogici o digitali.

In questo articolo esploreremo che cosa sono esattamente gli schemi elettronici, in quali ambiti si applicano e soprattutto quali sono le potenzialità di uno schema personalizzato, nell’ambito aziendale.

Schemi elettronici: cosa sono e come funzionano

Gli schemi elettronici hanno un ruolo centrale nel mondo industriale, rappresentando il punto di partenza e il punti di arrivo in qualsiasi sistema o circuito. Che si tratti di un semplice apparecchio elettrico o di un complesso insieme di macchine industriali, la priorità principale è sempre quella di disegnare uno schema elettrico accurato.

Questo agisce, infatti, come una guida, fornendo le istruzioni necessarie per comprendere il circuito. Sono, in altre parole rappresentazione visive che illustrano i collegamenti fisici di un circuito, con simboli e colori.

Questi simboli e colori rappresentano in maniera specifica quali sono i collegamenti elettrici e i dispositivi esterni collegati: ad esempio, i diversi cavi possono essere segnalati con colori differenti.

Civili ed industriali: quali tipi di schemi elettronici esistono

Gli schemi elettronici possono essere divisi in due categorie principali: civili e industriali, ciascuna con le proprie caratteristiche distintive.

Gli schemi civili sono generalmente più semplici e si riferiscono al consumo domestico, mentre quelli industriali sono più complessi e articolati, adattandosi alle esigenze delle grandi strutture produttive.

A seconda del loro scopo specifico, esistono diversi tipi di schemi elettronici:

Sistema unifilare di montaggio , che rappresenta il percorso dei cavi e i tipi di fili presenti.

, che rappresenta il percorso dei cavi e i tipi di fili presenti. Sistema multifilare di montaggio , più completo ma anche il meno immediato da interpretare, in cui i fili vengono rappresentati individualmente e non raggruppati.

, più completo ma anche il meno immediato da interpretare, in cui i fili vengono rappresentati individualmente e non raggruppati. Schema funzionale , che illustra il funzionamento del sistema e non la sua topologia.

, che illustra il funzionamento del sistema e non la sua topologia. Schema topografico , che pone invece l’accento sulla posizione fisica dei cavi e la sua rappresentazione, con un disegno meno tecnico e più pratico.

, che pone invece l’accento sulla posizione fisica dei cavi e la sua rappresentazione, con un disegno meno tecnico e più pratico. Lo schema di principio, che mostra la connessione tra gli elementi di un’apparecchiatura rispettando le loro posizioni relative.

Infine, un’ultima differenza da considerare è quella tra circuito analogico e digitale. Il primo si riferisce, infatti, a un circuito che manipola segnali analogici, che possono assumere un’infinità di valori all’interno di una determinata gamma.

I segnali analogici sono continui e possono essere misurati utilizzando strumenti specifici. Uno schema digitale, invece, gestisce segnali digitali che assumono valori discreti, come 1 e 0.

I computer, quindi, utilizzano segnali digitali nei loro circuiti interni, mentre la maggior parte delle apparecchiature utilizza segnali analogici.

Schemi elettronici personalizzati: la nuova frontiera della programmazione

La personalizzazione degli schemi elettronici rappresenta il futuro nella programmazione e nell’industria moderna, in quanto in grado di realizzare le specifiche richieste che ciascun settore industriale ha.

Le aziende che operano nel campo della programmazione degli schemi elettronici si occupano principalmente di consulenza, progettazione e sviluppo nell’ambito sia dell’elettronica analogica che digitale.

Dalle applicazioni mediche a quelle industriali, dalla strumentazione all’energy management, fino all’home automation e ai distributori automatici, VT100 è una di quelle aziende in grado di offrire soluzioni su misura attraverso la totale personalizzazione degli schemi elettronici.

È un approccio che deriva da un attento studio delle esigenze e delle possibili soluzioni, tenendo conto delle tecnologie disponibili e delle loro interazioni. Nel contesto attuale, in cui la disponibilità di componenti pronti all’uso è sempre più limitata, la necessità di realizzare componenti su misura, rispettando le specifiche di progetto, diventa fondamentale.

Ad oggi, infine, viene anche molto richiesto che questo genere di compito si svolga a partire da componenti discreti e FPGA per arrivare a sviluppare circuiti sofisticati e adatti a diverse applicazioni come IoT, DAC e DSP.

Conclusioni

In un mondo sempre più tecnologico, gli schemi elettronici personalizzati si stanno affermando come una nuova frontiera nella programmazione industriale.

Aziende leader del settore si stanno concentrando molto sulla realizzazione di schemi elettronici su misura, sia in ambito analogico che digitale, così da riuscire a soddisfare le esigenze specifiche in diversi settori di riferimento.

Questo approccio personalizzato si basa sull’analisi delle esigenze, l’utilizzo di tecnologie disponibili e la creazione di componenti su misura, considerando applicazioni come IoT, DAC e DSP.

In un contesto in cui i componenti pronti all’uso sono sempre meno disponibili, la capacità di realizzare schemi elettronici personalizzati diventa perciò fondamentale per l’industria moderna.