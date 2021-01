Roma, gen – Tra Elon Musk e Jeff Bezos non c’è mai stato buon sangue. Adesso ci si mette pure lo spazio. Il padrone di Tesla vuote mettere in orbita satelliti a 540 chilometri di altezza, Bezos si impunta perché ve ne siano almeno 1100. Derby stellare tra i due uomini più ricchi del mondo.

Musk, Bezos e milardi di dollari nello spazio

Tweet e investimenti, questa la lotta tra Musk e Bezos a proposito di una colonia di satelliti. Tutti e due i tycoon intendono metterne in orbita una per assicurare il collegamento internet a tutti i cittadini del mondo. La cifra investita? Bruscolini. Dieci miliardi di dollari ciascuno (anche se Musk ci mette più “impegno”). Il progetto di Musk è di mettere in orbita una colonia di 11 mila satelliti. Il nome dell’idea è Spacelink, fino ad adesso circa un migliaio sono stati già mandati in orbita e sono in fase di beta test con Regno Unito, Canada e Usa.

La colonia di satelliti

La “colonia” dello spazio di Bezos invece si chiama Kuiper System. Gli è stato concesso di lanciare 3236 satelliti in un’orbita di 540 chilometri. Questa distanza garantirebbe la velocità del segnale e assicurare ai clienti terrestri assicurando un collegamento internet velocissimo. Peccato che Musk abbia presentato la richiesta di trasferire più in basso i suoi satelliti, attualmente a 1100 chilometri.

Starlink vs Kuiper System

Bezos ha immediatamente obiettato che l’idea di Musk aumenta decisamente il rischio di collisioni tra i satelliti. Musk non ha aspettato a rispondere: “Non è nell’interesse del pubblico limitare Starlink oggi a vantaggio di un sistema di satelliti che nella migliore delle ipotesi è lontano ancora degli anni“. E Bezos ha risposto: “Chiaramente è loro interesse soffocare la competizione nella culla, ma di certo non è nell’interesse del pubblico”.

Marte vs Luna

Insomma, lo spazio è l’ultima frontiera … dello scontro tra multimiliardari. Solo che Bezos con il suo progetto Blue Origin punta alla Luna, Musk è proiettato su Marte con Space X. “A chi mi dice che vuole andare a vivere su Marte” lo snobba il padrone di Amazon “io suggerisco di andare a vivere prima un anno in cima all’Everest”.

Ilaria Paoletti