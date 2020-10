Quello della sicurezza domestica è un tema molto delicato per cui molti cittadini ormai mostrano particolare interesse, poiché strettamente correlato alla percezione di tranquillità che ognuno dovrebbe avere all’interno della propria abituazione e che, talvolta, viene meno a causa di furti e rapine.

Per ovviare a questo problema, sono sempre di più le persone che decidono di installare sistemi all’avanguardia come gli antifurto nebbiogeni, che, utilizzando le tecnologie più moderne, rendono le case più sicure, riducendo notevolmente il rischio di intrusioni da parte di malintenzionati.

L’importante, quando si sceglie di installare uno di questi prodotti, è scegliere prodotti di comprovata qualità, come per esempio l’antifurto nebbiogeno di aurasicurezza.com, che rappresenta una delle novità più interessanti di un mercato che sta vivendo un momento di grandissimo fermento.

Antifurto: crescono gli investimenti sulla sicurezza

Uno studio del Politecnico di Milano dimostra infatti come negli ultimi anni il mondo della home security – che spesso, vale la pena ricordarlo, va di pari passo con quello della domotica – sia stato protagonista di vendite senza precedenti.

Le previsioni parlano di una crescita complessiva destinata a sfiorare il 30% entro il 2021 e tra i prodotti maggiormente richiesti ci sono i sistemi di videosorveglianza e di antintrusione.

Quello dei sistemi di sicurezza, infatti, è un settore che sta riscuotendo un grande successo, grazie a investimenti record da parte dei produttori, che ricercano tecnologie sempre più avanzate, così da garantire la realizzazione di prodotti sempre più efficienti.

A ciò si aggiunga che questi investimenti stanno portando a risultati più che tangibili: i nuovi sistemi di antifurto sono infatti all’insegna di un controllo e di una personalizzazione totali da parte dell’utente. Il risultato sono sistemi facili da utilizzare e a prova di sabotaggio, anche grazie a servizi di assistenza che diventano sempre più funzionali.

La tecnologia nebbiogena per un nuovo concetto di antifurto

Il sistema nebbiogeno di Aura Sicurezza entra nel mercato degli antifurto tradizionali e nasce con l’idea di superare alcuni loro limiti strutturali. Gli allarmi sonori, infatti, non destabilizzano più i ladri che anzi, pur di completare il lavoro iniziato, sono spinti ad agire con maggior tempestività rischiando anche di creare ulteriori problemi. Un vero e proprio paradosso, che rende quasi inefficaci molti dei sistemi di protezione più comuni.

Da qui la scelta di investire in un nuovo concetto di antifurto, vale a dire il sistema nebbiogeno EOS, che infatti impedisce fisicamente al ladro di portare avanti l’effrazione e per farlo utilizza proprio la nebbia di sicurezza.

Una nebbia tanto fitta quanto pulita, che priva il criminale di punti di riferimento, costringendolo a desistere e bloccando, quindi, il furto sul nascere. A ciò si aggiunga che questa agisce in pochissimi secondi, grazie ad un’espansione tale da coprire anche gli spazi più ampi.

L’antifurto nebbiogeno di Aura Sicurezza è figlio di un’esperienza trentennale nel mondo della sicurezza e della difesa di abitazioni private e proprietà aziendali. Una crescita costante, ottenuta grazie a investimenti nell’innovazione e a rapporti cristallini con ogni singolo cliente.

Il risultato degli impegni dell’azienda è un sistema all’avanguardia, una soluzione ideale tanto per chi non abbia ancora un sistema di antifurto, quanto per chi sia provvisto di un sistema classico: i nebbiogeni EOS, infatti, sono pensati anche per integrarsi ai diversi prodotti presenti sul mercato.