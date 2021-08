Perché è importante avere una strategia di marketing digitale

Nel 2021 è ormai diventato fondamentale riuscire a distinguersi nel mercato, specialmente in forma digitale. In qualsiasi settore lavorativo, infatti, la competizione è diventata altissima, soprattutto per quanto riguarda le manovre pubblicitarie. Quasi tutte le aziende spendono migliaia di euro l’anno per riuscire a farsi notare dal pubblico, per cui è indispensabile potersi guadagnare l’attenzione della clientela attraverso i mezzi di comunicazione attuali.

Per fare ciò può essere utile affidarsi a delle strategie digitali per il marketing; e bisogna conoscere prima di tutto la strategia di inbound marketing . Questo termine indica tutte le migliori manovre di marketing digitali unificate in un’unica strategia vincente, per poter sfruttare al massimo il potenziale di ogni singolo strumento a propria disposizione.

Come scegliere la giusta strategia di marketing

Per poter catturare l’attenzione del pubblico più ampio possibile, bisogna prima scegliere un target di riferimento, che sarà composto dall’insieme di persone che potrebbero potenzialmente essere interessate alle proprie offerte e ai propri prodotti. Una volta compreso quale potrebbe essere il pubblico in questione (se di adulti o ragazzi, donne o uomini ecc…), è necessario effettuare delle analisi sulla propria potenziale clientela. Conseguentemente si passa all’attuazione di una strategia di mercato mirata, che ha la funzione di ottimizzare le manovre pubblicitarie e renderle più adatte al pubblico in questione.

Per comprendere meglio queste fasi di sviluppo di un programma di marketing inbound digitale efficiente, bisogna affrontare singolarmente ogni argomento, per cui può tornare utile avere una guida vera e propria su cui basare i propri piani.

Di seguito verrà affrontata un’analisi sui singoli punti che includono le principali fasi del marketing digitale.

Come scegliere il target più adatto alle proprie offerte ed analizzarlo

Per poter vendere i propri prodotti o servizi in maniera efficiente e trarne un profitto considerevole, è necessario capire chi potrebbe esserne interessato maggiormente. Il processo di scelta di un target specifico non è difficile, ma può essere particolarmente complesso per quanto riguarda le aziende non specializzate in un singolo settore. Inoltre bisogna considerare tutti i dettagli più rilevanti riguardo le condizioni della propria clientela. Per comprendere al meglio questo principio, si può utilizzare l’esempio delle aziende che producono abbigliamento per bambini; questo genere di mercato, infatti, è ovviamente focalizzato sulle fasce di clientela più giovane possibile (ovvero bambini dagli 1 o 2 anni, fino a ragazzi di 13 anni). Tuttavia non bisogna dimenticare che coloro che acquistano gli abiti per i propri figli sono pur sempre i genitori, che devono essere invogliati all’acquisto. Di conseguenza la manovra di marketing sarà incentrata su entrambi i target, cioè gli adulti e i bambini.

Per comprendere al meglio quali possono essere gli interessi dei target scelti, bisogna effettuare un’analisi di mercato, che può avvenire in maniera diretta (cioè con dei sondaggi) o indiretta, con la valutazione degli interessi della clientela tramite i software di analisi o reperendo i dati di ricerca degli utenti online. Nel secondo caso, ci si può affidare a Google Analytics, che è il più utilizzato tra tutti i software di analisi di mercato digitale, o anche ad altri strumenti di accumulo dati simili.

Non bisogna dimenticare poi l’importanza dei competitor, che vanno analizzati insieme alla clientela. Quasi ogni azienda utilizza il marketing digitale per attirare l’attenzione del pubblico, per cui può essere molto utile comprendere come agiscono quelle in competizione con la propria.

In cosa consiste una strategia inbound di marketing digitale

Quando si parla di marketing online, si includono nel discorso moltissimi tipi diversi di strategia di mercato, come l’email marketing o il content creation marketing. Bisogna tuttavia specificare che non esiste uno strumento perfetto che possa essere utilizzato in ogni situazione possibile, ma è necessario scegliere la strategia più efficiente in base al proprio target, alle proprie esigenze e possibilità (che riguardano principalmente il budget).

Quando si sceglie una strategia di marketing unificata (cioè inbound), si tende a catturare un pubblico più vasto rispetto alle manovre specifiche. Ciò permette di poter pubblicizzare il proprio marchio ad una fascia più ampia di potenziale clientela, ma bisogna comunque scegliere i metodi di marketing digitale che sono più utili ai propri scopi.

Un pubblico particolarmente giovane prediligerà sicuramente un tipo di strategia diversa rispetto ad un pubblico adulto: ad esempio, i dati dimostrano che i ragazzi adolescenti tendono ad utilizzare alcuni social network (come Instagram) di più rispetto agli adulti, per cui una campagna pubblicitaria effettuata su queste particolari piattaforme sarà sicuramente più reperibile da parte dei giovani che non dagli adulti. Al contrario, spesso le persone appartenenti a fasce d’età più elevata tendono a frequentare maggiormente i blog online. Di conseguenza, una manovra basata sul content marketing sotto forma di blog online può essere più utile rispetto ad una strategia effettuata sui social networks.

Bisogna sempre analizzare i propri risultati

Una volta effettuata una campagna di marketing online, bisogna sempre analizzare i propri dati, come quando viene effettuata la prima analisi di mercato. Si tratta di un’accortezza auto-critica in grado di aumentare notevolmente l’efficienza delle proprie strategie di marketing basandosi sui propri successi ed errori, per migliorarsi man mano che si progredisce nel comprendere il mercato.

Data la grande complessità del mondo del marketing digitale, può essere necessario contattare dei professionisti del settore, che possono aiutare l’azienda sia per quanto riguarda la parte strategica della manovra di marketing, sia durante l’attuazione pratica della strategia scelta.

Un investimento simile può aumentare significativamente il traffico di clientela sul proprio sito, grazie alle conoscenze in materia di ottimizzazione SEO dei più esperti. In questo modo, la propria azienda può crescere molto più velocemente in un tempo particolarmente ristretto.