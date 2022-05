Roma, 27 mag – “Pacifismo, comunione e libertà”, ma dove? Sul “mega yotto di un russo magnato”. Checco Zalone torna a teatro undici anni dopo il Resto Umile World Tour e annuncia un tour nei palazzetti di tutta Italia. Titolo dello spettacolo: Amore + Iva, scritto dal comico pugliese con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Un giro d’Italia tutto da ridere promosso con un video appena pubblicato su YouTube, con cui Zalone presenta la sua nuova canzone: Sulla barca dell’oligarca.

Sulla barca dell’oligarca, la nuova canzone di Checco Zalone

L’artista sfotte tutti e in particolare, come da titolo del pezzo, gli oligarchi russi. Chiaro infatti il riferimento agli yacht sequestrati ad alcuni milionari russi, sanzionati in seguito all’invasione dell’Ucraina. “Com’è chia palazzi, jacuzzi e strafighe c’hai le squadre nelle champion league c’hai sta smania che vuoi l’ucraina e kitemurt non metti la benzina”, canta Zalone.

Le tappe del tour

Il nuovo tour del comico debutterà a Firenze il prossimo 8 novembre 2022 e durerà un anno. Nel periodo natalizio sarà sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Ricco il programma estivo al via ufficialmente il 5 e il 6 maggio 2023 all’Arena di Verona. Zalone attraverserà comunque tutta la penisola, previste tappe in tutte le principali città italiane: Roma, Bologna, Napoli e Torino. I biglietti saranno prossimamente acquistabili sulla piattaforma TicketOne. Lo spettacolo Amore + Iva, prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi, è del tutto inedito. In occasione del tour, Zalone presentarà al pubblico la sua nuova canzone Sulla barca dell’oligarca.