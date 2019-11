New York, 21 nov – Molti di voi ricorderanno la serie animata Disney DuckTales come un pilastro dell’intrattenimento per bimbi degli anni novanta; adesso, il remake contemporaneo è arrivato alla seconda stagione, ed ha così tanto successo da essere rinnovato per la terza. Ma già dalla prossima edizione lo show vedrà una grande novità: due personaggi, paperi come tutti gli altri, ma omosessuali.

Gay e … “papà”

Francisco “Frank” Angones, produttore esecutivo e sceneggiatore della serie ispirata ai paperi di Walt Disney ne ha parlato ai fan sul suo profilo Tumblr; i due personaggi omosessuali saranno i genitori di Violet. Non è previsto per i due papà un ruolo di primo piano ma faranno parte del background del personaggio della paperetta. Angones ha scritto che un giorno spera di poter dare più spazio ai paperi omosessuali. Voleva inserirli già dalla seconda stagione ma i due “papà” di Violet al momento non avrebbe avuto un vero e proprio ruolo narrativamente parlando, quindi si preferisce rimandare.

Due personaggi completamente nuovi

Lo sceneggiatore tiene a precisare che ai fini della coerenza narrativa era difficile cambiare la sessualità di personaggi preesistenti, tutti eterosessuali, perché avevano già una storia avviata e difficilmente sarebbe stato possibile cambiarla traendone una plausibile; da qui la decisione di creare due personaggi completamente ex novo, non solo omosessuali, ma anche genitori. La serie è disponibile in streaming sul canale Disney Plus, che sarà possibile vedere in Italia da marzo 2020.

Dumbo “razzista” e paperi Lgbt

Il medesimo canale, negli Usa, ha destato molte polemiche con la decisione di proiettare, prima della visione di alcuni classici come Dumbo, una scritta di avvertimento che recita così: «I cartoni che stai per vedere sono prodotti del loro tempo. Possono rappresentare alcuni dei pregiudizi etnici e razziali che erano all’ordine del giorno nella società americana. Queste rappresentazioni erano allora sbagliate e lo sono oggi. Sebbene questi cartoni non rappresentino la società odierna, vengono presentati come erano stati originariamente creati, perché fare diversamente sarebbe lo stesso che pretendere che questi pregiudizi non siano mai esistiti». Forse è per sfruttare un’esaurita vena creativa che i creatori della Disney si stanno, ormai da anni, sperticano in strampalati remake, live action e quant’altro, di altri classici come Il Re Leone (che è fascista, ricordiamolo) e La Sirenetta – divenuta, per l’occasione, dalla pelle d’ebano? Non ne è esente quindi nemmeno la serie Duck Tales che, guarda caso, è un remake di una serie televisiva di più di venti anni fa che sembra dover anch’essa pagare il “pegno” del politicamente corretto. A farne le spese sarà solo il divertimento dei bambini.

Ilaria Paoletti