Roma, 31 mag – Per giorni non si è parlato d’altro. Ci stiamo riferendo alle accuse di sessismo che Aurora Leone ha indirizzato a Gianluca Pecchini, l’ormai ex organizzatore della Partita del Cuore, colpevole – a suo dire – di averla allontanata dal tavolo a cui stava cenando la Nazionale cantanti. Sebbene i contorni dell’accaduto non siano ancora chiari, Enrico Ruggeri ha comunque deciso di sfidare Aurora Leone postando una foto su Twitter: «Pranzo pre-partita del Sona Calcio. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo», è la didascalia che accompagna l’immagine, con chiara provocazione all’attrice dei The Jackal.

Ruggeri contro Aurora Leone

Insomma, Ruggeri ha voluto prendere posizione nell’intricata vicenda che ha coinvolto Aurora Leone e Pecchini, la quale finirà probabilmente a carte bollate. L’ex dg della Nazionale cantanti, infatti, ha querelato l’attrice poiché, secondo lui, avrebbe raccontato i fatti in maniera capziosa: «Io sono andato lì e ho semplicemente detto loro: “Ragazzi questo è il tavolo della Nazionale Cantanti” e gli ho chiesto se gentilmente si potevano sedere in altri tavoli e così hanno fatto visto che hanno mangiato nel tavolo a fianco», ha raccontato Pecchini all’Adnkronos. «Non so perché Aurora abbia raccontato questa storia – ha aggiunto – l’ho vista un po’ stizzita quando le ho detto che quello era il tavolo della Nazionale Cantanti [l’attrice era invece stata convocata per la squadra dei Campioni per la ricerca] ma non mi sarei mai immaginato un caos del genere. Loro (i The Jackal) continuano a dire che io ho detto frasi sessiste e a infangare il mio nome nonostante io li abbia visti forse per 46 secondi».

Le reazioni social

I contorni della vicenda, quindi, non sono proprio chiari, ma questo non ha impedito a Ruggeri di lanciare una frecciatina ad Aurora Leone, scatenando così la reazione degli utenti Twitter. In molti hanno attaccato il cantante, sfoderando il solito lessico che contraddistingue i «buoni» e i «tolleranti». Ma tra i vari «ridicolo», «misogino» e «fascio di me*da», c’è anche chi ha preso le difese di Ruggeri. Tra questi il cantautore Bugo, che ha commentato: «Bravo Enrico. Dovremmo mostrare quando alla Partita del Cuore del 2020 erano con noi la Amoroso, Madame e Roberta Vinci (tra le altre). Tutti questi ebeti da social meriterebbero 2 o 3 carciofi in c..o per svegliarsi».

Elena Sempione