Roma, 5 feb – Cambia il governo, cambia il premier, e allora cambia pure Maurizio Crozza. Nella nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda su Nove da venerdì 19 febbraio, il celebre comico vestirà infatti i panni di Mario Draghi. In vista della partenza vera e propria del programma, Crozza ci ha quindi voluto dare un assaggio del «suo» Draghi con un’anticipazione video. In questo breve sketch di circa 90 secondi, il premier incaricato esprime più volte la sua gratitudine nei confronti di Sergio Mattarella. Ma, ovviamente, lo fa a modo suo…

«Grazie Mattarella»

Lo sfondo di questo simpatico siparietto è naturalmente il Quirinale, dove il Draghi impersonato da Crozza si rivolge alla stampa dopo aver incontrato il capo dello Stato. «Ringrazio Mattarella per la possibilità ricevuta, dopo aver lavorato con Angela Merkel e Ursula von der Leyen, di incontrare… Vito Crimi». Insomma, tutto gira intorno alle consultazioni che il premier incaricato sta svolgendo in queste ore. Solo che, appunto, il paesaggio politico gli appare desolante, sia con Crimi che con Zingaretti, «ma tanto mi hanno detto che basta bagnarlo due volte al giorno».

Crozza-Draghi contro tutti

Il Draghi di Crozza, però, non si diverte solo a burlarsi dei leader giallofucsia. Anche Salvini finisce nel suo mirino: «Sì, sì, è quello con i braccialetti che fa gli elenchi». Senza contare Di Maio, liquidato con una battuta tagliente: «Eh pure quello devo incontrare, quello che Macron chiama “fas de merd”? Grazie Mattarella». Insomma, dopo averci fatto divertire con le imitazioni di Zingaretti, Toninelli e tanti altri, ora non poteva che essere il turno del premier in pectore.

Il video

Vittoria Fiore