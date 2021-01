Roma, 5 gen – “Questo politicamente corretto sta diventando insopportabile. Ecco, l’ho detto”. Così scrive Fiorella Mannoia su Twitter, stroncando gli attacchi social nei confronti del film cult Grease. Il mitico musical degli anni Settanta si è beccato il solito novero di stucchevoli accuse: sessista, misogino, omofobo e chiaramente razzista (“eccessivamente bianco”, per l’esattezza). Manca altro? Forse no, ma è bene non porre limiti all’idiozia allucinogena del politically correct.

Sta di fatto che il celebre film del 1978 e ambientato nel 1958, è stato d’un tratto preso di mira dagli strepiti degli indignados in salsa Me Too. Come mai proprio adesso? Perché la BBC1 ha trasmesso il film – che oltretutto è un musical che continua a sbancare i botteghini nei più importanti teatri del globo – e un giornalista del Daily Mail ha pensato bene di scrivere un articolo su una serie di cinguetti comparsi su Twitter.

