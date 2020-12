Londra, 9 dic – JK Rowling, la mamma di Harry Potter, è già finita nelle polemiche per le sue opinioni controcorrente sui trans. Ora ha deciso di chiedere la fine del “clima di paura” attorno al dibattito sui trans dopo aver ricevuto lettere “strazianti” da donne che hanno subito un intervento chirurgico irreversibile per la riassegnazione di genere.

Rowling: “Dibattito serio sui trans”

La Rowling, 55 anni, ha detto di avere “un enorme cassetta postale” con centinaia di lettere ricevute dopo i suoi commenti sui trans fatti durante l’estate, aggiungendo che il 90% di queste missive è a sostegno della sua posizione. Ha detto alla rivista Good Housekeeping: “Molte donne sono preoccupate per le sfide ai loro diritti fondamentali poste da alcuni aspetti dell’ideologia dell’identità di genere”.

La storia di Keira, trans “pentita”

La sua presa di posizione arriva dopo che dopo che Keira Bell, 23 anni, ha intentato un’azione legale contro il Tavistock and Portman NHS Trust, che gestisce l’unico servizio di sviluppo dell’identità di genere per i bambini del Regno Unito, per averla messa in blocco della pubertà all’età di 16 anni. La Rowling oggi ha chiesto “una conversazione più ricca” sull ‘”enorme aumento” del numero di ragazze e giovani donne che cercano di cambiare sesso.

“Ho ricevuto lettere di sostegno”

Tra le lettere che ha ricevuto, la Rowling dice di aver ricevuto cose scritte da “personale medico, assistenti sociali, assistenti carcerari, lavoratori nei rifugi per donne e membri della comunità LGBT, comprese le persone trans”. Per la scrittrice, la gente ha “paura di parlare”. I democratici sostenitori dei diritti trans, a ottobre hanno inaugurato un hashtag che chiedeva la morte della Rowling, schizzato al numero uno di tendenza su Twitter.

“Molti hanno paura di parlare contro i trans”

“Molti hanno paura di parlare perché temono per il proprio lavoro e anche per la propria sicurezza personale. Questo clima di paura non serve bene a nessuno, men che meno alle persone trans ‘, ha detto la Rowling. “Credo che tutti dovrebbero essere liberi di vivere una vita che è autentica per loro e che dovrebbero essere sicuri di farlo. Alcune delle lettere più strazianti che ho ricevuto sono state da giovani donne, che si rammaricano degli interventi chirurgici irreversibili che hanno intrapreso. Queste storie devono essere raccontate”. La sua presa di posizione ha portato a un enorme contraccolpo mediatico: le sono piovute addosso le critiche dei fan e anche dalle star che hanno fatto la fortuna dell’Harry Potter cinematografico, tra cui Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ed Eddie Redmayne.

Ilaria Paoletti