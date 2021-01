Roma, 26 gen – Vanessa Incontrada è diventata la paladina della lotta al bodyshaming ma nello spot di uno yogurt usa una controfigura molto magra. Alla faccia dell’orgoglio curvy!

Incontrada, lo spot dello yogurt

Nuova “ambassador” per la famosa marca di yogurt che aiuta a defecare e a mantenersi in forma (si, non facciamo troppi giri di parole), Vanessa Incontrada è immortalata nello spot mentre mangia di gusto dal vasetto. “La scelta di Vanessa quale ambassador di Activia per questa nuova campagna non è stata casuale” ha spiegato la società che l’ha scelta “L’attrice e showgirl spagnola, ma ormai italiana d’adozione, incarna perfettamente quei principi di bellezza al naturale, equilibrio e positività che collimano con i valori della marca”. Prima della “curvy” Vanessa per anni abbiamo avuto la magrissima Alessia Marcuzzi a decantarci il bene del prodotto. Cambiamento in atto? Macché.

Controfigura taglia 38

Nello spot è ben visibile come la giunonica Incontrada, al momento opportuno (ovvero quello del close up sul ventre) viene oculatamente sostituita da una donna che sarà al massimo una taglia 38 priva di quei (pur sapientemente fotoscioppati) rotoletti che tanto le sono cari. Il “magheggio” è coadiuvato dal fatto che la controfigura della pasionaria anti – bodyshaming indossa magliette dello stesso colore della Incontrada, a seconda della scena, addirittura accompagnando i movimenti di uno stretching mattutino. Alla faccia dell’orgoglio “grasso”, Vané! Se la showgirl è stata di nuovo turlupinata da questo bieco mondo patriarcale, ed è quindi inconsapevole di questo montaggio umiliante per una taglia 44, speriamo alzi la voce come suo solito.

Vanessa contro il patriarcato

per come si trucca, se è magra, se è grassa, quanto profumo si mette, come guida, quanto parla, quante persone frequenta. Se vuole un figlio, se non lo vuole, se è troppo maschile, se è troppo femminile, se è troppo libertina è una poco di buono, se non lo è, è troppo rigida. Ogni volta mi ricordo di quante volte io ho abbassato lo sguardo per quello che mi son sentita dire, finché ho capito che nessuno mi può giudicare, perché ho capito che nessuno ti può giudicare". Brutta figura per la showgirl italo-spagnola: se è vero che il lavoro è lavoro, non era proprio il caso di accettare una controfigura magra dopo tante sudate lotte femministe … Sì, perché della sua lotta la Incontrada ne aveva fatto un manifesto politico, basta leggere la sua intervista a Vanity Fair : "Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste,

Ilaria Paoletti