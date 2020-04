Roma, 8 apr – Boris Johnson, il premier inglese, come sappiamo in queste ore si trova in terapia intensiva a causa del coronavirus: il leader britannico aveva confessato già settimane fa di essere affetto da covid-19, ma aveva anche detto che non avrebbe smesso di lavorare. E adesso l’opinionista Lucarelli lo prende in giro.

Lucarelli: “Sopravviva per dire al gregge com’è la terapia intensiva”

Non poteva naturalmente mancare la frecciata al vetriolo di Selvaggia Lucarelli, che su Twitter augura a Johnson una pronta guarigione – ma lo fa con un certo sarcasmo: “Spero vivamente che Boris Johnson sopravviva. Perché deve poter raccontare al gregge cos’è il Coronavirus, vissuto in terapia intensiva però”. A Nicola Zingaretti la Lucarelli dedicò un’ironia molto meno acida: ricordiamo che lei stessa andò in tv con Corrado Formigli a mangiare involtini primavera, quando la cosa migliore sarebbe stata lanciare l’autorazzismo fuori dalla finestra e chiudere le frontiere (come poi è stato fatto) per limitare i contagi. Ma allora, evidentemente, la giurata di Ballando con le stelle aveva altre priorità e aveva scambiato il buonsenso col “ricondurre il problema a una razza”.

Lei parlava di “psicosi coronavirus”

Si, la stessa Lucarelli che a fine gennaio parlava di psicosi coronavirus, scrivendo spocchiosamente su Twitter: “È morto lo 0,0000043% della popolazione. Giusto per ricordare i numeri della psicosi per cui si ha paura di ordinare involtini primavera“.In quest’epoca dove gli esperti e chi si fida di loro (politici e opinioniste col balayage compresi) sembrano aver preso un granchio dopo un altro, ci chiediamo quali competenze abbia la Lucarelli, che a gennaio si batteva contro l”‘involtino radioattivo” per deridere Johnson, “reo” di essersi fidato di esperti inglesi – lo stesso Johnson che ha poi ordinato il lockdown della Gran Bretagna e che adesso combatte per la sua vita.

Ilaria Paoletti