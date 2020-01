Milano, 16 gen – Fedez si è preso una pausa dalla musica e conduce dei podcast insieme allo youtuber Luis Sal. Il suo primo podcast si intitola Muschio selvaggio e come ospiti d’eccezione ha avuto Luciana, la nonna del rapper di Rozzano e il controverso fenomeno Bello Figo. Uno dei due ha detto qualcosa di scioccante …

“Pro pro pro Mussolini!”

Nonna Luciana ha ottanta anni e 230mila followers su Instagram. Quando la domanda che viene posta agli ospiti è: “Pro o contro Mussolini?” lei non esita un secondo: “Io pro, pro, pro. Ci vuole qua oggi. Ci vuole qua oggi, quello che era prima e non quello che è stato dopo. Io l’ho conosciuto, io ho preso un premio da Mussolini. Avevo 6 anni. Voi credete nel Mussolini che c’è stato dopo, ma all’inizio ha fatto la Marcia su Roma e oggi ci vorrebbe la Marcia su Roma. Oggi ci vorrebbe” insiste l’allegra vegliarda. Fedez subito correi ai ripari: “Nonna, non puoi dire una cosa del genere. Non sono d’accordo con te, ma ognuno dice quello che pensa”. Nonna Luciana non demorde per rimanere sull’attuale, si dice favorevole anche alle politiche di rimpatrio dei clandestini: “Prendono gli aerei e li riportano a casa sua”.

I precedenti di Fedez

Qualche volta pure Fedez si è trovato a parlare di politica, anche se nei termini sbagliati. Tempo fa un collettivo di riders lo criticò pubblicamente per la sua abitudine di non lasciare mance ai fattorini e lui risposte con un video, dicendo: “La notizia è totalmente infondata” dichiarò il rapper milanese “Parlano di lotta di classe 2.0 e pongono attenzione sulle mance che sono il non plus ultra dello sfruttamento capitalistico. I lavoratori non possono essere obbligati a dipendere dalle mance dei clienti. E i clienti non sono quindi obbligati a darle.” Tuttavia non dimentichiamo che il marito della Ferragni è noto per l’aver appoggiato i grillini, tanto che nel 2014 scrisse per loro un inno. Quando esisteva ancora il governo gialloverde, poi, apparentemente lo appoggiò perché lo definì “concreto”. Adesso è un po’ che non si pronuncia, ma nonna Luciana ci ha messo il suo …

Ilaria Paoletti