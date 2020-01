Roma, 16 gen – Altro che Russia di Putin, Matteo Salvini vira sempre più verso le posizioni politiche di Donald Trump. Durante il convegno su ‘Le nuove forme dell’antisemitismo”, il leader della Lega ha affermato apertamente di ispirarsi al presidente repubblicano degli Stati Uniti e ha colto l’occasione per dire la sua riguardo alla situazione mediorientale: “Gerusalemme per me dovrà essere la capitale di Israele”, e “mi auguro che il nucleare” non finisca in mano all’Iran. Il segretario della Lega si e’ inoltre detto d’accordo con la proposta di Boris Johnson, ovvero sul fatto che “una nuova trattativa sul disarmo sia condotta dall’unica persona in grado di farlo, Donald Trump”. Secondo Salvini “una Ue che nega le radici giudaico cristiane ed etichetta i prodotti israeliani, una Onu che nel 2018 dedica alla condanna di Israele 18 risoluzioni e neanche una all’Iran e alla Turchia è un problema”.

“L’antisemitismo va curato”

Ma il leader leghista non si è limitato a ribadire il suo pieno appoggio a Israele in tutto e per tutto, ha voluto anzi incentrare il suo discorso in particolare sulla lotta all’antisemitismo che “va curato e prevenuto con l’educazione ma anche con la legge”. Quindi a suo avviso urge la “messa fuori legge del movimento anti-Israele” così come avvenuto in Austria. E “chi non ha il coraggio di dire che l’antisemitismo va combattuto senza se e senza ma non riconosce il momento in cui stiamo vivendo”, ha dichiarato Salvini.

Il capo del Carroccio, a precisa domanda, ha poi detto che la Lega non ha “rapporti locali e nazionali” con CasaPound e Forza Nuova. Dichiarazione che a Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), probabilmente non è parsa sufficiente. “Salvini deve prendere atto di essere una figura di riferimento dei gruppi di estrema destra” e non deve legittimarli, ha dichiarato Di Segni. In ogni caso, secondo il presidente dell’Ucei “l’attenzione di Salvini al tema dell’odio verso Israele è sicuramente da apprezzare. Sono posizioni precise, coraggiose, non condivise da altri esponenti della destra italiana”.

Alessandro Della Guglia