Roma, 5 mag – Michele Santoro torna alla ribalta con un’intervista alla Stampa e lo fa per ergere ad eroe Fedez in virtù del suo discorso sul palco del Concertone. Non solo: per criticare la Rai, ovviamente, passa per Berlusconi, il suo acerrimo nemico.

Santoro: “Fedez? Ha posto una domanda giusta”

“Fedez ha posto una domanda alla quale tutti noi dobbiamo dare una risposta: ‘Io posso? Posso dire quello che ho deciso di dire?’ Ha fatto quello che in tutto il mondo fanno artisti, attori, giocatori di basket: contrastare il potere”, dice Santoro. E tanti saluti al contraddittorio (d’altronde è coerente col suo personaggio e coi programmi da lui sempre condotti).

“Rai assoggettata al pensiero unico”

“La sinistra e il Movimento 5 stelle avrebbero dovuto dare risposte a questa domanda ben prima del suo intervento, invece di normalizzare la Rai assoggettandola al pensiero unico” dice ancora Santoro “Oggi non c’è neanche bisogno di esercitare censure perché tutto quello che si produce è già stato pensato per accontentare chi governa il network”.

E torna il vecchio nemico: Berlusconi

“E’ lui che porta avanti la depoliticizzazione del servizio pubblico e impone la logica dei target” dice Santono, accusando la sua nemesi, Silvio Berlusconi. “La prima vittima è stata Raidue, la rete di Annozero, quella che ha lanciato Arbore e Benigni. È diventata una rete, si fa per dire, per giovani, che importa solo format dall’estero con società appena nate”, dice il giornalista, forse con ancora un po’ di rancore per la svolta della sua carriera.

Santoro deluso dai grillini

“Mi aspettavo che il Movimento 5 stelle producesse un cambiamento. Invece quando si sono trovati a gestire un potere più grande di loro si sono messi a studiare ma soprattutto si sono piegati alla logica del sistema, non hanno avuto il coraggio di sbagliare” dice Santoro, evidenziando in questo la perfetta parabola politica dei grillini. “Avrebbero potuto sperimentare” insiste il giornalista “invece si sono messi la giacca e la cravatta e hanno fatto come tutti gli altri partiti”. E dire che di esperienza, Santoro, dovrebbe averne: pensava sul serio che i grillini avrebbero fatto la rivoluzione (o che la farà Fedez) ?

Ilaria Paoletti