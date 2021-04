Ormai il fenomeno degli atleti trans (o «transatleti») è sdoganato: individui biologicamente uomini che gareggiano con le donne. Tutto a onore e gloria della parità di genere, ovviamente. Vi sembra giusto? Ecco che cosa ne pensa l’ex tennista Martina Navratilova, peraltro lesbica dichiarata, che già nel 2019 aveva detto: «È sicuramente ingiusto per le donne che devono competere contro persone che, biologicamente, sono ancora uomini. Non basta definirsi donna per competere con le donne. Devono esserci dei criteri: se hai un pene, non puoi competere con le donne. La via scelta dalla maggior parte delle federazioni sportive non risolve il problema. Così è una vera e propria truffa che ha consentito a centinaia di atleti che hanno cambiato genere di vincere quello che non avrebbero mai potuto ottenere in campo maschile, specialmente negli sport in cui è richiesta potenza».

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2021

Il problema sportivo (ed etico) degli atleti trans

[…] Nel 2019, l’atleta Craig «Cece» Telfer è stato il primo transgender a vincere una medaglia nei 400 metri a ostacoli nella National collegiate athletic association. I risultati precedenti, come uomo, erano stati piuttosto deludenti: nel 2016, il suo miglior piazzamento a livello nazionale era stato il 200esimo e, nel 2017, il 390esimo. La svolta e la vittoria sono arrivati dopo la transizione di Telfer, avvenuta nel 2018. L’atleta ha pure smentito che la sua altezza (1,83 metri) e la sua struttura muscolare possano averla avvantaggiata nelle competizioni contro le donne, anzi sarebbero uno svantaggio a causa della «resistenza del vento». Il caso però più emblematico è quello di Fallon Fox, transgender lottatore nelle gare di arti marziali miste (Mma) femminili, definito da Cyd Zeigler della rivista Outsports «il più coraggioso atleta della storia». Non si capisce bene quale sia il gran coraggio di Fox, biologicamente uomo: forse pestare a sangue una lottatrice donna? L’ultima avversaria di Fallon Fox è stata Ericka «Pitbull» Newsome, veterana della Mma, che ha riportato danni permanenti alla testa in seguito al combattimento, finito per ko e durato soli 39 secondi.

Che cosa dice la scienza?

[…] Nel dicembre 2020, uno studio pubblicato dallo Sports Medicine ha evidenziato che i farmaci che inibiscono il testosterone, assunti anche dagli atleti transgender, non diminuiscono in modo significativo la loro forza muscolare, e questo darebbe loro un vantaggio notevole, durante le competizioni sportive, contro le avversarie donne. I dati riportati dallo studio «contraddicono in modo significativo…