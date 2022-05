Roma, 23 mag – Quella di ieri è stata una giornata di sentenze per il campionato italiano: non si decideva solo lo Scudetto, finito nella bacheca del Milan, ma anche la lotta per la salvezza. A contendersi il quart’ultimo posto, e quindi un altro anno al sole, c’erano il Cagliari e la sorprendente Salernitana di Nicola, autrice di un’eccezionale rimonta. Alla fine, l’hanno spuntata proprio i granata, condannando i sardi alla Serie B. Dopo il deludente pareggio degli uomini di Agostini a Venezia, è intervenuto ai microfoni di Sky il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Che, evidentemente amareggiato, ha ingaggiato un vero corpo a corpo con Fabio Caressa.

«Ci hai fatto un’infamata»

Con la sconfitta a sorpresa della Salernitana contro l’Udinese, il Cagliari avrebbe potuto salvarsi vincendo sul campo del Venezia, già retrocesso. Ma i rossoblù non sono andati oltre uno scialbo 0-0. Ed è proprio da qui che parte Caressa per formulare la sua domanda a Giulini. Che, però, prende tutti in contropiede: «Guarda Caressa, a te non rispondo, perché sei stato il primo a farci un’infamata la settimana scorsa, quindi non ho niente da dirti». Il conduttore di Sky, spiazzato, chiede chiarimenti al presidente del Cagliari, che spiega: «Lo sai benissimo quello che hai fatto. La settimana scorsa, senza verificare e chiedere niente a nessuno, hai dichiarato che il sottoscritto stava per vendere la proprietà del Cagliari. Il che non è assolutamente vero, bastava semplicemente verificare, magari chiedendo».

Giulini contro Caressa

Caressa, in evidente difficoltà di fronte all’accusa di Giulini, risponde a tono: «Io ho solo riportato una notizia che mi era arrivata ieri e che i nostri giornalisti avevano controllato. Non è un’infamata: se un giornalista ha un’informazione da alcune sue fonti, la riporta». Poi Caressa passa al contrattacco: «Giulini, se lei dice così, allora mi spiego perché quest’anno al Cagliari non sono andate tante cose». Il battibecco continua e, spazientito, Giulini abbandona l’intervista.

Il video

Gabriele Costa