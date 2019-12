La Serie C è il campionato di terza categoria in Italia. Rispetto ai due che lo precedono, è più “provinciale”, ma non meno avvincente. Ogni anno sono molte le formazioni che si danno battaglia, non solo per raggiungere le serie superiori, ma anche per vincere la famigerata Coppa Italia di Serie C. Su FScore puoi trovare tutte le informazioni a riguardo, ma non solo. Oltre a trattare dello sport più amato dagli italiani, il sito propone anche altri sport minori come tennis, volley, pallacanestro, pallamano e altri ancora. Non dovrai più perdere tempo online alla ricerca di risultati calcio, è tutto qui.

La Coppa Italia di Serie C è una competizione molto importante per la terza categoria italiane e viene svolta sotto la supervisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si tratta di una coppa professionistica piuttosto importante, seconda solo alla Coppa Italia e alla Supercoppa per importanza. La sua denominazione però non è sempre stata questa, perché venne chiamata Coppa Italia Lega Pro dal 2008 al 2017, proprio nel periodo in cui anche i risultati calcio della Serie C, vennero classificati come Lega Pro, poi cambiati nuovamente l’anno dopo.

All’inizio però, il suo nome era Coppa Italia Semiprofessionisti. La prima stagione venne disputata nel biennio 1972/73. Questo perché allora le formazioni del settore semiprofessionistico, non avevano alcuna possibilità di prendere parte alla Coppa Italia (come ora avviene con alcune formazioni) e così decisero di organizzare un torneo a sé stante. Alla prima edizione di questo torneo, parteciparono tutte le formazioni dei campionati di terza categoria e anche alcune di quarta. La prima squadra a vincere questo torneo fu l’Alessandria che superò l’Avellino in finale.

La Coppa Italia di Serie C oggi

Il Monza vinse un paio di edizioni successive, perdendo la terza finale consecutiva contro il Lecce. Negli anni che si sono susseguiti, diverse formazioni si sono aggiudicati la coppa, come Lecco, Udinese, Siracusa e tante altro. La Coppa Italia di Serie C nasce nel 1981, quando nacquero anche C1 e C2. Mentre successivamente, assunse il nome di Coppa Italia Lega Pro.

Negli anni alla Coppa Italia di Serie C ha subito molti cambiamenti, allargandosi a sempre più squadre e vedendo sempre una vincitrice diversa ad arricchire l’Albo d’Oro. Nel biennio 2016/17, la squadra che vinse la Coppa Italia di terza categoria, ebbe anche la possibilità di partecipare ai play-off per andare in Serie B (un gran bel premio e incentivo a vincere la competizione). Oggi la Coppa Italia di Serie C si sta giocando da agosto con i turni preliminari, mentre la finale si disputerà il prossimo anno.

Se non vuoi perderti nemmeno un risultato di Serie C, allora non ti resta che accedere al sito web di FScore.