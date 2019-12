L’Inghilterra si sta preparando per le fasi finali di Euro 2020 e prossimamente la federazione inglese ha deciso di disputare un incontro amichevole contro l’Italia, a Wembley. Gli uomini di Gareth Southgate affronteranno gli azzurri venerdì 27 marzo in una partita nota come “The Heads Up International” a sostegno della partnership benefica della Football Association con l’iniziativa di salute mentale Heads Together del Duca di Cambridge. L’Inghilterra dovrebbe incontrare la Danimarca a Wembley quattro giorni dopo, e viaggerà in Austria e ospiterà la Romania per altre due amichevoli a giugno in vista del loro incontro di apertura contro la Croazia per Euro 2020. I Tre Leoni si recheranno a Vienna come ci fa sapere il sito web sportivo AZScore, per affrontare l’Austria martedì 2 giugno (19:45 ora di inizio nel Regno Unito) allo stadio Ernst Happel per un incontro amichevole pre-torneo, ha dichiarato la FA la scorsa settimana.

L’Inghilterra è reduce da un mondiale che sperava potesse finire diversamente. Arrivati in semifinale, gli inglesi si erano illusi di poter arrivare fino in finale grazie alla rete di Trippier dopo appena 5 minuti di gioco. Ma i gol di Perišić prima e Mandžukić poi ai supplementari, hanno mandato i Tre Leoni direttamente in finale per il terzo posto, persa anche quella contro il Belgio.

Ora sai quale sito consultare se vuoi restare aggiornato su tutte le ultime news riguardante Euro 2020 e non solo. Su questa piattaforma online puoi trovare grazie ad una comoda funzione di ricerca, tutto ciò che ti interessa sul prossimo campionato europeo, ma anche sul campionato italiano, Serie A, B e serie minori, per gli amanti delle squadre di bassa categoria. Inoltre, sono presente anche i maggiori campionati europei e mondiali.

Gli inglesi riusciranno a trionfare a Euro 2020?

La squadra di Gareth Southgate ospiterà quindi i rumeni domenica 7 giugno in una sede in Inghilterra che deve ancora essere confermata. L’Austria è stata sorteggiata insieme all’Ucraina, all’Olanda e ad un vincitore degli spareggi nel Gruppo C per il campionato europeo della prossima estate, mentre la Romania spera di assicurarsi il proprio posto attraverso gli spareggi di marzo.

I prossimi europei di calcio sono stati definiti itineranti, in quanto si giocheranno in diverse sedi. La nostra Italia, ad esempio, giocherà tutti i suoi incontri in casa, con l’incontro di apertura che si disputerà a Roma. L’Inghilterra, invece, giocherà oltre la manica e spera di ottenere un risultato migliore del 4° posto mondiale ottenuto a Russia 2018. Riusciranno gli inglesi ad alzare la coppa? La sfida di Harry Kane & Co. è stata lanciata!

Se desideri seguire il campionato di Euro 2020 in diretta e scoprire quanto accadrà nella prossima competizione continentale, non ti resta che visitare il sito di AZScore. Qui troverai tutte le informazioni e le statistiche più rilevanti di ogni gara. Segui gli incontri in diretta o pre-gara. Non solo Euro 2020, sul sito vengono coperti anche i campionati nazionali e internazionali più importanti, con aggiornamenti costanti e quotidiani.