Tra il 16 ed il 19 gennaio si svolge a Verona il Motor Bike Expo 2020 (MBE 2020). L’evento rappresenta il primo grande appuntamento espositivo del settore motociclistico poiché accoglie oltre 700 espositori da tutto il mondo che operano nel settore delle motociclette, incluse le principali Case motociclistiche. L’area espositiva comprende complessivamente sette padiglioni interni sette aree esterne mentre tra gli eventi in calendario vi sono workshop, conferente, stunt show e la presentazione di nuovi modelli e team di piloti. Per gli amanti del genere custom si segnala, giovedì 16, la presentazione di nuove moto da parte dell’officina Boccini, che si occupa di riparazione e customizzazione di moto nuove o vintage: molti degli accessori necessari per questo genere di preparazioni, come ad esempio gli scarichi maggiorati, possono essere reperiti anche online rivolgendosi a portali specializzati quali omniaracing.net.

Date, biglietti e programma

L’esposizione si svolge dal 16 al 19 gennaio; la sede della fiera è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. I biglietti possono essere acquistati online al costo di 18 euro oppure presso le biglietterie presenti alla Fiera (al costo di 10 euro). Come riportato sul sito ufficiale dell’evento, il programma del Motor Bike Expo 2020 è il seguente:

– Giovedì 16 gennaio (day 1): apertura (ore 9.00), proiezioni filmati Africa Eco Race (dalle 9.00 alle 13.00), Workshop MB Education (dalle 10.00 alle 12.00), Jeep Experience (dalle 10.00 alle 18.00, presso l’Area esterna C), Urban Enduro (dalle 10.00 alle 17.00), Stunt show BRC (dalle 10.30 alle 18.00, presso l’Area esterna A), esibizione trial (dalle 14.15 alle 17.15, presso l’Area esterna D), Lucchinelli Experience (dalle 13.00 alle 17.00), Nannelli Riders Academy (dalle 13.00 alle 17.00), Presentazione nuova moto Mr Martini “Arte-ria” (dalle 14.00 alle 15.00), presentazione nuove moto Boccini (dalle 15.00 alle 16.00), Live tracking Africa Eco Race (dalle 16.00 alle 17.00).

– Venerdì 17 gennaio (day 2): proiezioni filmati Africa Eco Race (dalle 9.00 alle 13.00), Stunt show BRC e Stunt show Scuola di Polizia (dalle 9.00 alle 18.00, presso l’Area esterna A), Workshop MB Education (dalle 10.00 alle 12.00), Lucchinelli Experience – Scuola guida per donne (dalle 10.00 alle 17.00), Urban Enduro (dalle 10.00 alle 17.00), Jeep Experience (dalle 10.00 alle 18.00), Presentazione Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020 (dalle 11.00 alle 12.00), Misano World Circuit – Presentazione programma 2020 (dalle 11.30 alle 12.30), esibizione trial (dalle 11.45 alle 17.45, presso l’Area esterna D), MBE Award (premiazione delle dieci migliori foto presenti alla fiera), Presentazione Team Rossocorsa – GSA Organization (dalle 13.30 alle 15.00), Interphone – Presentazione dei tour WayOut (dalle 16.00 alle 17.00), Live tracking Africa Eco Race (dalle 16.00 alle 17.00).

– Sabato 18 gennaio (day 3): proiezioni filmati Africa Eco Race (dalle 9.00 alle 13.00), Stunt Contest (dalle 9.00 alle 18.00), Stunt show Nicola l’impennatore (dalle 9.00 alle 18.00, presso l’Area esterna A), Stunt show Scuola di Polizia (dalle 9.00 alle 18.00), Riunione Race Directors MX (dalle 10.00 alle 11.00), Lucchinelli Experience – Scuola guida per donne (dalle 10.00 alle 17.00), Nannelli Riders Academy (dalle 10.00 alle 17.00), Urban Enduro (dalle 10.00 alle 17.00), Jeep Experience (dalle 10.00 alle 18.30), Premiazione Yamaha R1 Cup – MotoXRacing (dalle 10.30 alle 11.00), esibizione trial (dalle 11.45 alle 17.45), Riunione Organizzatori Italiano Junior (dalle 11.00 alle 13.00), Premiazioni Trofeo Italia Naked e Italian Cup – Gentlemen’s MC (dalle 12.00 alle 13.00), Presentazione Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production (dalle 12.30 alle 13.30), Premiazione Trofeo Battaglia dei Bicilindrici – MC Saponettari (dalle 13.00 alle 14.00), Riunione Organizzatori Campionati Italiani Fuoristrada – FX Action (dalle 14.00 alle 16.00), Presentazione del piloti Team Pata Snack (dalle 14.00 alle 16.00), Presentazione Lessinia Adventour – MC Eat Sleep Ride Italy (dalle 15.00 alle 16.00), Riunione Organizzatori Italiano Supermoto e Bikers Club (dalle 16.00 alle 18.00), Contest Ferro dell’Anno (dalle 16.30 alle 17.30), Hellas Rally – FIM Europe Rally Tour Terrain Championship (dalle 17.00 alle 18.00), Premiazione Yamaha R3 Cup – AG Motorsport (dalle 17.30 alle 18.30).

– Domenica 19 gennaio (day 4): proiezioni filmati Africa Eco Race (dalle 9.00 alle 13.00), Stunt Contest (dalle 9.00 alle 18.00), Stunt Contest (dalle 9.00 alle 17.00), Stunt show Scuola di Polizia (dalle 9.00 alle 17.00), Stunt show Nicola l’impennatore (dalle 9.00 alle 18.00, presso l’Area esterna A), Premiazione e presentazione Dunlop Cup – MotoXRacing (dalle 10.00 alle 11.30), Lucchinelli Experience – Scuola guida per donne (dalle 10.00 alle 17.00), Nannelli Riders Academy (dalle 10.00 alle 17.00), Urban Enduro (dalle 10.00 alle 17.00), Jeep Experience (dalle 10.00 alle 18.30), Esibizione trial (dalle 11.00 alle 16.15), Premiazione Trofeo Italiano Amatori – MC Motolampeggio (dalle 11.30 alle 15.30), Arrivo in fiera Motogiro – Comitato Coordinamento Motociclisti (ore 13.00), Premiazione Motocross Epoca – FMI (dalle 13.00 alle 15.00), Stunt Contest Finale (dalle 14.00 alle 15.00), Premiazione Magazine Award (dalle 14.30 alle 15.30), Presentazione Team Puccetti WSBK (dalle 15.30 alle 17.00), Premiazione contest Metzeler (dalle 15.40 alle 16.00), Premiazione bike show LowRide (dalle 16.00 alle 18.00).