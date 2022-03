Roma, 30 mar – Niente Mondiali di calcio in Qatar per la Nigeria. La sfida decisiva contro il Ghana, pareggiata 1-1, è costata l’eliminazione alle “super aquile”. Alla delusione sportiva i tifosi nigeriani hanno reagito in modo decisamente scomposto, devastando il campo da gioco e gli spalti. Si sono infatti riversati in massa sul rettangolo verde, distruggendo tutto quello che potevano distruggere. Tra panchine divelte, petardi e urla rabbiose, i supporters nigeriani hanno messo letteralmente a soqquadro lo stadio di Abuja.