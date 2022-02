Roma, 15 feb – Novak Djokovic rompe il silenzio dopo la bufera degli Australian Open, da cui è stato escluso dopo un rocambolesco braccio di ferro con il governo di Canberra. “Non sono un no vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid”, dice il tennista serbo intervistato dalla Bbc. “Sarei pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino? Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”, tuona il numero 1 al mondo del tennis. Poi Djokovic precisa: “Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni”, spiegando di aver fatto tutti i vaccini da piccolo, “ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo”.

Djokovic: “Non mi vaccino, ecco perché”

Messaggio piuttosto chiaro, della serie: non mi vaccino contro il Covid perché non accetto imposizioni. C’è poi una questione che il tennista serbo giudica in qualche modo salutista, o per meglio dire di “gestione” del proprio corpo. “I principi alla base delle decisioni che riguardano il mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo o altro. Sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo il più possibile”. Ma la decisione di non vaccinarsi è davvero definitiva? Sembra di sì ma Djokovic dice che a livello globale “stiamo tutti cercando di trovare collettivamente la migliore soluzione possibile per porre fine al Covid”. E “non sono mai stato contrario alla vaccinazione. Capisco che a livello globale, tutti stanno cercando di fare un grande sforzo per gestire questo virus e vedere, si spera, una fine”. Djokovic afferma poi di essere pienamente consapevole che “milioni di persone lo hanno preso e stanno ancora lottando con il Covid in tutto il mondo. Quindi prendo la questione molto sul serio”.

“Triste e deluso per vicenda Australia”

Rispetto alla decisione del governo australiano “ero davvero triste e deluso dal modo in cui tutto è finito per me”, dice il tennista. “Non è stato facile”. Djokovic afferma poi che “l’errore di dichiarazione del visto non è stato commesso deliberatamente. E’ stato confermato dalla Corte federale e dallo stesso ministro del Ministero dell’Immigrazione in Australia. Quindi, in realtà, quello che probabilmente la gente non sa è che non sono stato espulso dall’Australia perché non sono stato vaccinato o perché ho infranto qualsiasi regola o ho commesso un errore nella mia dichiarazione del visto. Il motivo per cui sono stato espulso dall’Australia è stato perché il ministro dell’Immigrazione ha usato la sua autorità per annullare il mio visto in base alla sua percezione che avrei potuto creare un sentimento anti-vax nel paese o in città, cosa con cui non sono completamente d’accordo”.

Alessandro Della Guglia