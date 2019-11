Kiev, 11 nov – Anche l’Ucraina ha il suo caso Balotelli. A diventare la nuova icona dell’«antirazzismo» in salsa pallonara è stato Taison, ala brasiliana dello Shakhtar Donetsk. Nel derby contro la Dinamo Kiev, Taison è stato preso di mira dalla tifoseria avversaria con presunti cori razzisti. A quel punto il giocatore ha prima mostrato il dito medio ai sostenitori della Dinamo e poi, proprio come Balotelli, ha scagliato il pallone verso la tribuna. L’arbitro, tuttavia, ha applicato il regolamento alla lettera e lo ha espulso.





«Dobbiamo essere antirazzisti»

Uscito in lacrime, Taison ha poi spiegato il significato del suo gesto in un post su Instagram: «Non starò mai zitto in presenza di un atto così disumano e spregevole», ha scritto. Per poi aggiungere: «Le mie lacrime erano di indignazione, rifiuto e impotenza, impotenza perché non potevo fare nulla in quel momento! Ma ci viene insegnato presto a essere forti e combattere! Combattere per i nostri diritti e per l’uguaglianza!». Infine la rivendicazione politica del suo gesto: «In una società razzista, non è sufficiente non essere razzisti, dobbiamo essere antirazzisti! Il calcio ha bisogno di più rispetto, il mondo ha bisogno di più rispetto!».

Solidarietà per Taison

A prendere le difese di Taison sono stati in particolare i connazionali Neymar e Bernard. Quest’ultimo, che in passato ha militato nelle file dello Shakhtar, gli ha fatto pervenire questo messaggio: «Sfortunatamente, fratello, questo [l’Ucraina] è un Paese molto arretrato quando si tratta di queste cose, ma tu non smettere mai di combattere e di fare ciò che sai fare molto bene, che è giocare a calcio. Ti voglio bene». Anche la Dinamo Kiev, la squadra avversaria, ha espresso solidarietà a Taison con un post su Twitter, in cui campeggiava il motto «no al razzismo». L’arbitro della gara, Mykola Balakin, ha tuttavia confermato nel referto che il gesto del brasiliano era meritevole del cartellino rosso.

Gabriele Costa