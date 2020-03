Genova, 19 mar – Si chiama Gns Splendid la nave ospedale consegnata oggi alla Regione Liguria: potrà ospitare fino a 25 pazienti. Arrivate a Genova altre 50mila mascherine per la sanità pubblica, mentre purtroppo ci sono sei nuove vittime, 90 in totale per la Regione.

Posti letto pronti da lunedì

La Gns Splendid ospiterà i malati “non critici”, ovvero coloro che si trovano in via di guarigione dall’infezione di coronavirus. I posti letto pronti per lunedì sono 25, e permetteranno di liberarne altrettanti negli ospedali liguri, che devono reggere sulle spalli una situazione dramamtica. Solo oggi in Liguria vi sono 6 morti, per raggiungere il totale di 90 dall’inizio dell’emergenza. Attualmente, al San Martino sono ricoverate a causa del coronavirus 36 persone nel reparto di Malattie Infettive, mentre 33 sono in Rianimazione; in tre padiglioni vi sono altre 28 persone. Questi padiglioni sono stati ufficialmente convertiti alla gestione di pazienti positivi da coronavirus, ma si valuta l’organizzazione di altri padiglioni per avere un numero maggiore di posti letto.

Toti: “Grazie ai cinesi per le mascherine”

Riguardo alle 50mila mascherine arrivate a Genova, il governatore Giovanni Toti dichiara: “Ci tengo a ringraziare gli amici cinesi, la Cosco che è una compagnia di navigazione che lavora molto con i nostri porti, e i suoi soci italiani per questo regalo alla città di Genova e alla Liguria. E’ una delle prime forniture che arriva dalla Cina e sono molto lieto che il fatto di avere così buoni e consolidati rapporti commerciali con quel Paese ci abbia portato un aiuto vitale per la sanità ligure”.

Ilaria Paoletti