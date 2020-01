Roma, 24 gen – Roma, 24 gen – Suonavano i campanelli delle abitazioni e si fingevano impiegate del Comune di Milano incaricate di offrire eventuali esenzioni dal pagamento del ticket sanitario. Così tre donne rom riuscivano ad avere accesso alle case e approfittando della distrazione delle persone anziane che vi risiedevano, rubavano gioielli e denaro.

A scoprire i furti sono state le forze dell’ordine, che con un’operazione congiunta (denominata “Municipal fakes”) di carabinieri, polizia e polizia locale hanno arrestate le tre nomadi con l’accusa di furto in abitazione aggravato e di sostituzione di persona. Le tre donne avrebbero compiuto una serie non indifferente di furti a partire dai primi mesi del 2018 e il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso. Gli arresti sono stati eseguiti dalle forze dell’ordine nel campo rom di Ghislarengo (Vercelli) e in provincia di Novara.

Alessandro Della Guglia