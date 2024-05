“Altro che guardiana, la stampa è serva del potere”: intervista a Miriam Gualandi (Video)

Roma, 6 mag – La stampa è serva del potere, ben lungi dal controllarlo, come sottolinea Miriam Gualandi, prima ospite della nostra nuova serie di interviste intitolata L’Occhio Controcorrente. Una chiacchierata franca che abbiamo tenuto con un profilo giovane, eppure già abbastanza esperto, del giornalismo televisivo italiano. Quello ancora “non contaminato” dall’opprimente mainstream.

“Stampa controllata dal potere”: Gualandi sul “mondo di schiavi” dei giornalisti

Lo spunto ci è venuto assistendo a una puntata di Che idea ti sei fatto, interessante approfondimento in onda su Byoblu, sul tema della libertà di espressione (ma diremmo anche della libertà di “ragionamento”) concetto con cui ci si riempie la bocca continuamente ma che, almeno ai livelli di massima diffusione, è ben poco applicato (tranne alcune fortunate eccezioni). La riflessione che ne consegue non può che essere sul “mondo di schiavi” rappresentato anche dai giornalisti odierni. E dallo spartiacque che, per molti, ha rappresentato l’era del Covid.

Decisamente “quarto potere”

Fu coniata nel XVIII secolo l’espressione “quarto potere” riferita alla stampa, in quell’Inghilterra che si è sempre vantata di essere l’origine della democrazia occidentale e moderna. L’anno era il 1787 e di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. Lo scorso secolo si è diffusa molto rapidamente l’idea del giornalista come “controllore del potere”. Una descrizione parziale e spesso riferita ad eventi specifici che però non corrisponde molto alla concretezza, specialmente se guardiamo allo stato dell’informazione e della cultura degli ultimi decenni…ci sembrava giusto partire con questo tema e interpellare chi ha imboccato una strada abbastanza differente rispetto alla media dei colleghi. E lanciamo un “piccolo indizio” sulla prossima puntata, che trae spunto dalle ultime considerazioni del nostro esordio…buona visione.