“Il woke non vincerà”: la nostra intervista a Francesco Erario (Video)

Roma, 20 mag – Il woke è potente ma non invincibile: parola di Francesco Erario. Che della materia ne sa qualcosa (per usare un eufemismo), vista la sua pubblicazione intitolata Woke. La nascita di una nuova ideologia, un testo che abbiamo recensito su queste pagine e che rappresenta una vera miniera di informazioni e approfondimento su uno dei cardini del pensiero unico dominante in Occidente. Abbiamo fatto una chiacchierata con Erario in occasione della seconda puntata della nostra serie di interviste L”Occhio Controcorrente.

“Il woke? Quasi impossibile che prevalga”: le parole di Erario e la sua analisi

“Mi sono reso conto già dai miei studi universitari che il mondo veniva travolto dalle tendenze della narrazione dominante nel senso dell’Lgbtq”, dice Erario già all’inizio del dialogo con noi. Da lì la sua decisione di studiare in modo enormemente approfondito – ma in un testo estremamente agile – la deriva che ha preso la questione soprattutto negli ultimi decenni, fino alle manifestazioni odierne spesso fuori controllo, con tutte le conseguenze del caso. Qui sotto il girato completo dell’intervista, pubblicata sul nostro canale Youtube, che vi invitiamo a seguire.

Una dittatura culturale che si scontra con una natura troppo forte

Per carità, nella realtà tutto può accadere ma ci sentiamo di condividere un certo “ottimismo” sul tema. Le ossessioni woke contro la natura umana sono troppo estreme per poter trovare spunto di realizzazione effettiva. Beninteso che, come rileva giustamente anche Erario nel corso della nostra chiacchierata, siamo nell’epoca del “superamento dell’essere umano” e della tecnologia sfruttata in tal senso, quindi escludere categoricamente un futuro di questo tipo risulta, purtroppo, impossibile.

Stelio Fergola