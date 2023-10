India, ecco il piano di investimenti di 14 miliardi di dollari in Nigeria

Roma, 8 ott – La Nigeria è il Paese con la piu’ grande economia dell’Africa, ma ovviamente la strada per diventare davvero sviluppati è ancora lunghissima: per questo il governo vuole incentivare gli investimenti stranieri al fine di rilanciare l’economia.

Nigeria e investimenti indiani

Se in passato il principale investitore era la Cina, adesso il governo nigeriano ha ottenuto promesse da parte dell’India, la quale si impegnerà ad investire nel paese africano 14 miliardi di dollari. Nello specifico a investire in Nigeria sono la società indiana Jindal Steel and Power che metterà sul piatto circa 3 miliardi di dollari per costruire un’acciaieria, Indorama che ne immetterà altri 8 miliardi per espandere un impianto petrolchimico, oltre a Skipperseil Ldt e Bharti Enterprises che investiranno rispettivamente 1,6 miliardi e 700 milioni di dollari per costruire impianti elettrici.

Una lista lunga

La lista degli investimenti indiani pero’ non si ferma qui, visto che il governo di Delhi ha firmato un accordo con la Defence Industries Corporation of Nigeria per aiutare la Nigeria a diventare autosufficiente nella produzione di materiale bellico. C’è da dire che gli accordi commerciali tra India e Nigeria fanno parte di un piano più ampio portato avanti dal governo nigeriano per far diventare il Paese un membro del G20, l’associazione che riunisce le 20 economie piu’ grandi al mondo: non a caso, il presidente della Nigeria ha partecipato alla riunione del G20 che si e’ tenuta a Nuova Delhi come ospite.

Al momento non è chiaro se e quando la Nigeria farà domanda per aderire al G20, ma quel che è certo è che la partecipazione a questo forum darà alla piu’ grande economia africana non solo benefici economici, ma anche prestigio, visto che i suoi ministri potranno partecipare alle decisioni che contano: un inizio che potrebbe avere effetti positivi in tutta l’Africa.

Giuseppe De Santis