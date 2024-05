Lotta comunista che picchia i pro-palestina: l’ennesimo cortocircuito a sinistra (Video)

Roma, 21 mag – In teoria dovrebbe essere Lotta comunista pro-palestina. Nella pratica è Lotta comunista che picchia i pro-palestina. La stampa generalista, ovviamente, ci si è buttata a pesce. Noi, dal canto nostro, riflettevamo proprio ieri su come l’associazione tra sinistra e lotta filopalestinese non sia per forza endemica. E come soprattutto non c’entri assolutamente nulla con l’antifascismo, cardine delle organizzazioni giovanili rosse. Comunque, la scena di per sé ha anche i suoi elementi di comicità.

Lotta comunista che attacca i pro-palestina all’Università di Milano: il video

All’università Statale di Milano è il caos. A parlarne è il collettivo chronocol, che afferma quanto segue: “Un gruppo di persone adulte dell’organizzazione Lotta Comunista è appena entrata nell’Università la Statale di Milano e ha picchiato e distrutto l’accampamento nell’atrio dell’università”. Aggiungendo che “non è la prima volta che si verificano provocazioni di questo tipo: è infatti il secondo attacco squadrista che l’accampamento ha ricevuto nel giro di una settimana. L’accampamento è riuscito a respingere le provocazioni e l’attacco facendo cordone e allontanando la squadraccia”.

Dettagli ancora oscuri

Il contesto è quello di una struttura, la Statale appunto, in cui da giorni un centinaio di pro-palestina si sono accampati per protesta rispetto a quanto sta accadendo a Gaza. Con tanto di tende, presenti ormai da più di una setitmana. Una situazione che si è verificata anche nei giorni scorsi in altri atenei di altre grandi città, come Napoli, Roma o Bologna.