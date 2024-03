Valditara e l’integrazione con la Costituzione: le ragioni di un fallimento

Roma, 28 mar – Torna a parlare il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dopo le polemiche sulla scuola “chiusa per Ramadam” a Pioltello: dopo le parole di Salvini sul “tetto agli alunni stranieri del 20% per classe” – cosa che guardando alla demografia italiana rischia comunque di rendere le classi centri islamici – scrive sui social anche il titolare del dicastero di Viale Trastevere evocando i “valori della Costituzione”.

Valditara e l’integrazione con la Costituzione

“L’inclusione può avvenire assimilando i nuovi arrivati sui valori fondamentali, quelli che sono racchiusi nella Costituzione e che appartengono alla identità di chi accoglie, oppure realizzando la società del melting pot, dove ognuno pensa e fa ciò che vuole. La prima società ha un futuro ordinato e prospero, la seconda ha di fronte a sè la disgregazione e il caos”. Eppure quelle che potrebbero sembrare parole degne d’elogio racchiudono un equivoco fondamentale, anzi due: il primo è il solito mantra antifascista dell’identificazione dell’Italia e del suo popolo nella Carta costituzionale del 1948. Si tratta di ciò che giustamente è stato definito “feticismo della Costituzione” (o magari il tentativo goffo di renderla agli occhi degli italiani una “magna charta” o una Dichiarazione d’indipendenza americana): per l’antifascismo insomma la Costituzione dovrebbe rappresentare il fondamento di quella identità italiana in grado di creare l’italiano post-fascista. Ma come ci ricorda Carl Schmitt “le costituzioni seguono consuetudini e rapporti di forza, non il contrario. Non riconoscerlo equivale al tentativo assurdo di racchiudere per forza la realtà dentro schematismi astratti”. Che significa? Molto semplice: che così come la Costituzione Italiana del 1948 (così come lo Statuto Albertino del 1848) non ha creato il popolo italiano, così non sarà la costituzione a rendere gli immigrati che in massa si stanno riversando su Italia ed Europa il nuovo popolo dell'”ordine e della prosperità”. E qui veniamo al secondo equivoco extra: “stabilire un tetto” o parlare di “inclusione” è l’evidente cedimento al diktat fatalista che ha sempre accompagnato l’immigrazione, ovvero l’idea di poter “gestire” la situazione ma non “fermarla” (figuriamoci invertirla!).

Le ragioni di un fallimento

Insomma non saranno i “valori fondamentali” della Costituzione (Che poi quali sono? Perchè se fossero quelli di “Liberté, Égalité, Fraternité” non mi sembrerebbero comunque il mezzo giusto per porre in essere una seria lotta all’immigrazione) a trasformare magicamente le classi delle scuole italiane ed i quartieri i paradisi dell’armonia razziale. Come possiamo confidare in una carta valoriale che non ha mai nemmeno fondato quel popolo che dovrebbe – in teoria – attuarla? La verità è che i popoli si fondano, ma non sulle costituzioni. Stabilire che la maggioranza degli studenti nelle classi debba essere italiana è futile, dal momento che rischia di rimanere uno schema astratto difronte alla preponderanza numerica dell’immigrazione e la nostra denatalità, di fronte alla sostituzione dei nostri lavoratori con manodopera straniera, di fronte all’avanzata del fondamentalismo. O accettiamo che esista come processo irreversibile, e allora poi non ha senso lamentarsi che ci siano scuole o classi a maggioranza straniera che rappresenta la più logica delle conseguenze, oppure lavoriamo ideologicamente e materialmente per fermarla ed invertire il processo in nome di un’Identità “reale”, ovvero quella delle Patrie incarnate dai popoli che ci vivono, proprio perchè è questa carnalità ed appartenenza a rendere possibile tutto il resto; anche le costituzioni; anche “la storia, la letteratura, l’arte, la musica” di cui Valditara parla quando sogna la sua “integrazione scolastica”. Bella la musica dell’orchestra, ma il Titanic affonda signor Ministro.

Sergio Filacchioni