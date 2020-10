Il calcio è lo sport più seguito in Italia, sia per numero di tifosi che si recano allo stadio per assistere di persona agli eventi sportivi, sia per il numero di telespettatori che si collegano alla tv o ai servizi digitali per guardare in diretta le partite di calcio.

Alla tradizionale trasmissione televisiva delle competizioni più importanti è stata affiancata la possibilità di guardarle direttamente online sui dispositivi elettronici come pc, smartphone e tablet. Come ci ricordano gli specialisti di informarea.it le partite di calcio in streaming possono essere seguite sulle principali piattaforme che offrono questo servizio, come SkyGo, DAZN e RayPlay.

Sky Go

La prima soluzione per guardare il calcio in streaming è rappresentata da Sky Go. Si tratta di un servizio che Sky offre ai suoi abbonati, ai quali dà la possibilità di guardare la maggior parte dei canali Sky anche da pc, smartphone e tablet.

I clienti con abbonamento a Sky Sport o a Sky Calcio possono guardare alcune o tutte le partite per cui Sky ha acquistato i diritti. Le più seguite sono quelle di Serie A, ma Sky ha anche acquistato i diritti della Serie B e delle competizioni calcistiche europee.

DAZN

Da qualche anno a questa parte si è affermato in Italia un nuovo servizio. Si tratta di Dazn, società che è nata per fare concorrenza a Sky e Mediaset, ma che ha poi deciso di stringere una collaborazione con Sky per migliorare l’esperienza di utilizzo.

Dazn ha acquistato i diritti di alcune partite, le quali vengono trasmesse in maniera legale sul sito ufficiale e sulla specifica applicazione. Per i clienti Sky è previsto un costo ridotto dell’abbonamento mensile a Dazn e la possibilità di guardare direttamente da Sky le partite di Dazn, collegandosi al canale speciale dedicato proprio a quest’ultimo servizio.

RaiPlay

Un altro servizio interessante per il calcio legale in streaming è quello offerto da RaiPlay. La Rai ogni anno si focalizza sull’acquisto dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite di Coppa Italia e dà a tutti l’opportunità di seguire le partite non solo in tv, ma anche comodamente dal proprio pc.

A differenza di Sky Go e di Dazn le partite trasmesse su RaiPlay possono essere guardate gratuitamente. E’ sufficiente creare il proprio account personale per poter accedere ai contenuti a costo zero, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento mensile.

Il successo del calcio in streaming

Le partite di calcio in streaming sono diventate un fenomeno diffuso in Italia. In rete si trovano diversi servizi che consentono di seguire le partite online, ma non tutti sono legali. Per il calcio in streaming legale bisogna fare riferimento solo alle piattaforme ed ai siti web delle società che hanno acquistato i diritti per trasmettere gli incontri calcistici

Tutte le soluzioni proposte in precedenza sono legali. Per i contenuti di Sky Go e di Dazn è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile, mentre per i contenuti di RaiPlay è sufficiente creare un account.

Guardare le partite sfruttando altri siti web che trasmettono gli incontri sportivi senza averne il diritto comporta dei rischi per il tifoso. Si va da una sanzione pecuniaria di 154 euro, ad una multa più salata che parte da 2.582 euro e che può arrivare fino ad un massimo di 25.822 euro, nel caso in cui si utilizzino degli specifici apparecchi elettronici allo scopo di decodificare le trasmissioni televisive protette degli abbonamenti a pagamento, in primis Sky e Mediaset Premium.