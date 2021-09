Se si vuole parlare dei grandi di tutti i tempi, ad oggi, la leggenda francese Jean-Pierre Papin rimane il capocannoniere nella storia della competizione, ma la sua posizione potrebbe essere minacciata nelle prossime stagioni. Edinson Cavani era in procinto di raggiungere Papin, ma sembra destinato a lasciare il Paris Saint-Germain quest’estate per tornare in Serie A.



La più grande minaccia per Papin verrà probabilmente da Kylian Mbappe. Il 21enne dovrebbe entrare nella top 10 durante la prossima stagione ed è l’unico sfidante realistico di Papin al momento. Un trasferimento all’estero ovviamente fermerebbe l’ascesa di Mbappe nella lista, ma non sarebbe una sorpresa vederlo tornare in Francia per rivendicare il record più avanti nella sua carriera.



Continua a leggere mentre riveliamo chi sono gli attuali 10 migliori marcatori di tutti i tempi in Ligue 1.



Top 10 marcatori di tutti i tempi della Ligue 1



1. Jean-Pierre Papin: 156 gol in 270 presenze

2. Pauleta: 141 gol in 266 presenze

3. Edinson Cavani: 138 gol in 200 presenze

4. Sonny Anderson: 138 gol in 220 presenze

5. Lilian Laslandes: 126 gol in 399 presenze

6. Bafetimbi Gomis: 122 gol in 340 presenze

7. Zlatan Ibrahimovic: 113 gol in 122 presenze

8. Andre-Pierre Gignac: 103 gol in 292 presenze

9=. Alexandre Lacazette: 100 gol in 203 presenze

9=. Mamadou Niang: 100 gol in 258 presenze



La Ligue 1 francese è sempre stata la patria di brillanti giovani giocatori emergenti. La Ligue ha offerto una buona piattaforma ai talenti in erba che diventano superstar e hanno carriere lunghe e illustri.



I record di gol segnati di tutti i tempi della Ligue 1 sono detenuti da alcuni dei più grandi nomi del mondo, che hanno creato la propria fortuna giocando nella competizione. La Ligue 1 è spesso vista come il cugino povero tra i cinque grandi campionati europei, ma ciò non le ha impedito di attrarre alcuni dei migliori marcatori del mondo.



Quindi senza ulteriori indugi, ecco un elenco dei migliori marcatori del campionato francese.

Player Country Team Goals (Penalty) 1 Kylian Mbappé France Paris Saint-Germain 27 (6) 2 Wissam Ben Yedder France AS Monaco 20 (10) Memphis Depay Netherlands Olympique Lyon 20 (8) 4 Ludovic Ajorque France RC Strasbourg 16 (4) Gaëtan Laborde France Montpellier HSC 16 (0) Kevin Volland Germany AS Monaco 16 (0) Burak Yılmaz Turkey Lille OSC 16 (4) 8 Andy Delort Algeria Montpellier HSC 15 (0) 9 Boulaye Dia France Stade Reims 14 (5) Terem Moffi Nigeria FC Lorient 14 (1) Karl Toko Ekambi Cameroon Olympique Lyon 14 (0) 12 Jonathan David Canada Lille OSC 13 (0) Moise Kean Italy Paris Saint-Germain 13 (0) 14 Amine Gouiri France OGC Nice 12 (4) Ui-jo Hwang South Korea Girondins Bordeaux 12 (3) 16 Gaël Kakuta Congo DR RC Lens 11 (7) Renaud Ripart France Nîmes Olympique 11 (6) 18 Ludovic Blas France FC Nantes 10 (0) Serhou Guirassy France Stade Rennes 10 (1)

Tino Kadewere Zimbabwe Olympique Lyon 10 (0) Yoane Wissa France FC Lorient 10 (4) 22 Habib Diallo Senegal FC MetzRC Strasbourg 9 (1) Randal Kolo Muani Congo DR FC Nantes 9 (0) Moussa Koné Senegal Nîmes Olympique 9 (0) Lucas Paquetá Brazil Olympique Lyon 9 (0) Stephy Mavididi England Montpellier HSC 9 (0) Arkadiusz Milik Poland Olympique Marseille 9 (3) Steve Mounié Benin Stade Brest 9 (1) Neymar Brazil Paris Saint-Germain 9 (5) Martin Terrier France Stade Rennes 9 (1) 31 Irvin Cardona France Stade Brest 8 (0) Franck Honorat France Stade Brest 8 (0) Florian Sotoca France RC Lens 8 (2) Florian Thauvin France Olympique Marseille 8 (0) 35 Houssem Aouar France Olympique Lyon 7 (2) Mama Baldé Guinea-Bissau Dijon FCO 7 (0) Denis Bouanga Gabon AS Saint-Étienne 7 (3) Sofiane Diop France AS Monaco 7 (0) Angelo Fulgini France Angers SCO 7 (1)

Ignatius Ganago Cameroon RC Lens 7 (0) Mauro Icardi Argentina Paris Saint-Germain 7 (1) Arnaud Kalimuendo France Paris Saint-GermainRC Lens 7 (0) Wahbi Khazri Tunisia AS Saint-Étienne 7 (3) Imran Louza France FC Nantes 7 (5) Dimitri Payet France Olympique Marseille 7 (0) Yusuf Yazıcı Turkey Lille OSC 7 (0)

Quindi, tra tutti questi grandi di tutti i tempi, chi sceglieresti per guidare la tua squadra?