Con una cadenza biennale, torna il campionato europeo di calcio Under-21. Dall’edizione 2021 le squadre che vi partecipano sono sedici, con il conseguente aumento da tre a quattro gironi. Come avviene per altri tornei, le prime due squadre classificate accedono alla fase a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale.

Dopo il Mondiale Under 20 disputato in Argentina e terminato con la vittoria dell’Uruguay contro l’Italia, si torna con questa rassegna iridata che metterà in vetrina alcuni dei migliori talenti per il calcio europeo giovanile.

La sede per questa edizione che già per la seconda volta conta 16 formazioni è quella di Georgia e Romania. Quattro gli stadi dove verranno disputate tutte le gare: due a Cluj-Napoca e due nella capitale, Bucarest, per quanto riguarda la Romania. Le gare che verranno disputate in Georgia sono invece distribuite tra Batumi, Kataisi e Tblisi.

Le squadre che partecipano al campionato UEFA

Come da regolamento le due nazioni che ospitano la manifestazione sono qualificate di diritto alla fase finale del torneo. Ci sono poi dieci nazionali che si sono qualificate disputando la fase di qualificazione a gironi da marzo 2021 fino a giugno 2022. Le ultime quattro nazionali hanno strappato il pass attraverso la fase degli spareggi disputati durante il mese di settembre 2022.

Il sorteggio ha poi stabilito la composizione finale dei quattro gironi per quella che è la fase finale dell’Europeo di calcio Under-21. Importante anche in vista delle prossime olimpiadi del 2024 dove bisogna ricordare che l’Europa avrà tre posti per il torneo maschile e quindi per una medaglia d’oro, senza contare la Francia, già qualificata automaticamente. La formazione che detiene il torneo è la Germania, che si aggiudicò l’edizione 2021 battendo in finale il Portogallo, conquistando quindi il terzo titolo della storia degli Europei Under-21.

Il record di vittorie spetta però ad altre due nazionali, cioè l’Italia e la Spagna, con 5 vittorie a testa, ma bisogna tener presente che l’ultimo successo degli Azzurri risale ormai a 19 anni fa, era infatti il 2004 quando gli Azzurrini battevano Serbia e Montenegro per 3-0.

Il calendario dell’edizione 2023 e la composizione dei gironi

Per il gruppo A troviamo la presenza di Olanda, Belgio, Portogallo e Georgia, uno dei due paesi ospitanti. Per il gruppo B ci sono invece Ucraina, Croazia, Spagna e Romania, l’altro paese ospitante. Nel gruppo C trovano posto invece le selezioni di Repubblica Ceca, Israele, Inghilterra e della Germania, campione in carica.

Il gruppo dell’Italia Under-21

Uno dei gruppi più difficili è rappresentato senza dubbio dal girone D, dove oltre all’Italia di Paolo Nicolato, ci sono Norvegia, Svizzera e Francia. Paesi che hanno già dimostrato di poter contare su un movimento calcistico in grande crescita, proprio a cominciare dai settori giovanili. L’Italia parte subito forte nella sfida contro la Francia e ancora contro la Svizzera il 25 giugno, gara che verrà disputata alla Cluj Arena, in Romania. Tra le gare di assoluto interesse ricordiamo quelle tra Inghilterra e Germania, in programma il 28 giugno, poi ancora Portogallo-Belgio e Spagna-Croazia.

Le squadre favorite del torneo Under-21 del 2023

Per quanto riguarda questa edizione 2023 le squadre più quotate e accreditate per la vittoria finale degli Europei sono Spagna e Francia, sullo stesso piano. Infatti la quotazione per la vittoria finale è data tra 4.50 e 5.50 per entrambe. Successivamente troviamo invece Inghilterra e Germania, date a 6.00, mentre risulta essere staccata la formazione di Nicolato, con la migliore quota a 10.00. Queste sono le squadre con maggiori possibilità di arrivare fino in fondo, secondo i bookmaker. C’è poi da considerare l’elemento sorpresa, che in ogni tipo di manifestazione di questo tipo arriva sempre. Si pensi ad esempio al Mondiale in Qatar con la rivelazione della nazionale marocchina, arrivata per la prima volta a disputare una semifinale, aspetto che sulla carta era senza dubbio impensabile. Un discorso che rende il settore delle scommesse sportive potenzialmente più intrigante e affascinante, dato il livello della manifestazione e del periodo in cui viene disputata.

Ecco quindi che una tra le underdog come Portogallo, Olanda, Belgio e Croazia, potrebbero rientrare in questo tipo di discorso. In particolare il Portogallo, qualora dovesse superare la fase a gironi sembra essere la squadra con più possibilità di arrivare fino alla fine, tra le outsider di lusso. Ricordiamo che anche per questo torneo è possibile effettuare delle scommesse su quello che sarà il capocannoniere dell’Europeo. In questo caso ci sono giocatori come Kalimuendo della Francia, Abel Ruiz e il tedesco Moukoko che sono bancati tra 9.00 e 11.00. Difficile però effettuare un pronostico di questo tipo su un campionato europeo di Under-21, dove però si conta un numero significativo di giocatori che già hanno acquisito esperienze importanti in termini di squadre di club. Si pensi ad esempio a Sandro Tonali del Milan, già campione d’Italia e semifinalista in Champions League, da titolare.