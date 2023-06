Conoscere una ragazza o un ragazzo online è una delle attività più praticate sin dagli albori di Internet. Questo infatti permette sia di poter conoscere più persone anche quando non si ha molto tempo per uscire, sia per alcuni di superare un ostacolo come la timidezza Insomma, il web è il posto giusto per incontrare una persona per una relazione saltuaria o stabile soprattutto se non hai molto tempo e vuoi superare l’ansia sociale.

Naturalmente, se non hai voglia di perdere troppo tempo puoi invece fare una scelta come Escort Milano per incontrare subito una ragazza senza troppi convenevoli. Altrimenti, ecco alcuni piccoli consigli per iniziare. Se invece ti piace conquistare e hai un po’ di tempo da dedicare a questa attività, un’app come Tinder è probabilmente quella che va al momento per la maggiore.

La caratteristica positiva di questa app è che tutti gli utenti, maschi e femmine, cercano qualcuno da incontrare e dunque non vi è il rischio – che si può invece spesso correre su social come Facebook o Instagram – di iniziare a parlare con una persona che non è minimamente interessata a incontri, con il rischio di figuracce. Mentre Tinder è spesso utilizzata anche per incontri casuali e senza la finalità di una relazione a lungo termine (questo non significa che tu non possa trovare anche lì la tua anima gemella) per chi cerca relazioni stabili app come Match.com o Zoosk potrebbero essere più indicate. Qualunque sia la tua scelta, ecco alcuni consigli per iniziare.

Crea un profilo attraente e onesto

Sicuramente i migliori risultati si ottengono creando un profilo che attragga e abbia molte affinità, quindi non sottovalutare mai questo aspetto. Tra i siti di incontri è uno dei più conosciuti, quindi non ti sarà difficile trovare tanti profili da matchare.

Crea un profilo veritiero. Dovrai metterti d’impegno per venderti come “abbinamento ideale” di qualcuno. Che tipo di elementi vuoi includere nel tuo profilo? Sebbene si sia tentati online, non mentire mai su chi sei e che cosa fai. Se intendi davvero trovare una ragazza online, devi essere onesto e aperto su ogni aspetto della tua vita e della tua personalità. Per questo, il tuo profilo dev’essere ponderato e assolutamente realistico – immagina di dire alla tua potenziale ragazza che sei un paracadutista esperto, che scali le montagne, sei pieno di muscoli, per poi doverle rivelare in seguito che sei un pantofolaio con qualche chilo di troppo, la cui idea di avventura è andare dal divano al frigo senza svegliare il gatto.

Partecipa a conversazioni significative e sii rispettoso.

Essere cortese è sicuramente un modo per partire con il piede giusto in un approccio. Evita l’uso di linguaggio offensivo, toni aggressivi o atteggiamenti poco professionali. Sii sempre rispettoso ed educato con la persona con la quale stai parlando. La cortesia è la base per creare un ambiente di fiducia e reciproca comprensione.

Una buona conversazione può fare la differenza nella creazione di connessioni significative e nella costruzione di relazioni durature. In fondo tutti, uomini e donne, scegliamo la nostra persona per la vita non solo in base alla bellezza ma anche cercando di comprendere se potremo andare d’accordo sulla distanza. E una onesta ed aperta conversazione è sempre il metodo migliore per sapere se chi si ha di fronte potrebbe essere, al di là del mero aspetto fisico, la persona giusta.