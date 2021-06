Roma, 8 giu — Baci solo tra vaccinati e balli a distanza di un metro uno dall’altro: è questa l’entusiasmante estate che il professor Fabrizio Pregliasco suggerisce per i giovani italiani.

Pregliasco: “Baci e discoteca? Una roulette roussa”

Non paghi di dettar legge su chiusure, obblighi vaccinali, mascherine e restrizioni, ora i cosiddetti esperti pretendono di dettar legge anche sulle pomiciate degli adolescenti. Decisamente non deve essere una passeggiata avere meno di 20 anni in tempo di Covid, con il direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano che parla di baci e discoteche definendoli «una roulette russa in entrambi i casi, e i baci comunque si dovrebbero dare solo tra chi ha fatto entrambe le dosi del vaccino». Addio alle fregole adolescenziali e all’esplorazione romantica fra ragazzi, c’è da pensare al virus e ad esibire il green pass al primo appuntamento.

In discoteca a distanza

Intervenendo alla trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da pecora, Pregliasco rompe le uova nel paniere anche a chi aspetta da otto mesi di potersi scatenare nelle danze più sfrenate. «Con il ballo si sta vicini, si aumenta la frequenza respiratoria, c’è l’affollamento. Insomma, non è una buona situazione. Per ballare si dovrebbe stare a distanza di più di un metro e quindi essere pochi in pista». Si ritorni quindi alle atmosfere delle quadriglie in stile Via col vento! O forse anche in quel caso il professore avrebbe da obiettare. Del resto, sottolinea Pregliasco, «Oggi abbiamo 192mila positivi censiti, e il valore reale dei contagiati corrisponde presumibilmente al doppio. Sono soggetti che possono essere contagiosi. Non si può mollare la presa proprio ora».

La soluzione, come sempre caldeggiata dai guru della pandemia, è vaccinare a tappeto. E se tutto procede secondo i piani, «con un incremento del 15-20% delle somministrazioni, nel giro di qualche mese potremo aspirare ad avere più libertà, e potremo magari togliere la mascherina all’aperto». Magari, forse, potremo. Dipende se i nostri ragazzi saranno in grado di placare i bollenti spiriti o meno.