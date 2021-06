Roma, 8 giu – Discoteche, oggi il vertice al ministero della Salute con i gestori, Speranza e gli esperti del Cts. Ordine del giorno è trovare la quadra su quando e come riaprire le piste da ballo. Appare chiaro che modalità e tempi sono legati a doppio filo alla campagna vaccinale e al cosiddetto green pass, il lasciapassare che favorisce i vaccinati. In tal senso le discoteche all’aperto potrebbero riaprire già a luglio, almeno secondo il sottosegretario alla Salute Costa. Ma non sarà facile trovare l’intesa con i gestori che premono per riaprire tutti e subito e chi – come Speranza – mette i paletti e prende tempo.

Discoteche, Speranza: “Riapertura a luglio a chi ha il pass vaccinale”

Il ministro della Salute dal canto suo ribadisce – tanto per cambiare – che “per ora di riaprire non se ne parla, ma potremmo programmare per luglio la ripartenza delle discoteche riservandole a chi ha il pass vaccinale, in modo da spingere giovani a giovanissimi a immunizzarsi”. Due piccioni con una fava, come si suol dire. Non a caso anche il commissario straordinario per l’emergenza Covid Figliuolo ha annunciato che punta a coprire con la seconda dose entro settembre almeno l’80% della popolazione. Circa 54 milioni di persone, adolescenti compresi.

Green pass per tornare a ballare: così il governo spinge i giovani a vaccinarsi

Pass vaccinale per tornare a ballare, dunque. Dal ministro ai sottosegretari alla Salute Sileri e Costa, il green pass mette tutti d’accordo. Anche le stesse associazioni di categoria concordano sull’utilizzo di una certificazione che riservi l’ingresso “a chi è vaccinato, a chi ha contratto il virus e ne è guarito, o presenta un tampone negativo eseguito nelle 36 ore precedenti”. A sottolinearlo è il presidente di Silb-Fibe Maurizio Pica.

Fedriga: “Sì al green pass per le discoteche”

“Come Regioni abbiamo già proposto di utilizzare il green pass per le discoteche. Spero ci sarà un’apertura da parte del ministero della Salute”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio Capital. “I passaggi verso la normalità devono essere abbinati ai vaccini – sottolinea il governatore del Friuli Venezia Giulia -. Bisogna far capire che con i vaccini si può tornare alla normalità“.

I gestori dicono no alla capienza ridotta

Ma resta il nodo sulle condizioni per le riaperture dei locali da ballo. “Parlare di altri limiti non ha senso”, spiega Giancarlo Bornigia, proprietario della discoteca romana Piper e presidente di Assointrattenimento Lazio. “In Italia abbiamo già la normativa più restrittiva in Europa e riguardo le presenza consentite nei locali, che vengono da un fermo attività che dura dal 29 febbraio del 2020″. Ma per il sottosegretario Costa, “bisogna individuare dei parametri oggettivi e tener conto delle specificità”. “Non possiamo riaprire commettendo l’errore di usare il criterio del distanziamento. La discoteca è il luogo in cui per definizione è impossibile mantenerlo. Bisogna ragionare su altri parametri, come capienza ridotta e un monitoraggio rigido”.

Un criterio quindi “dovrebbe essere quello della superficie. Il Cts – spiega – deve valutare da un punto di vista scientifico, come ha fatto per le piscine, che per ogni persona occorrono determinati metri quadrati in discoteca, in modo da determinare in base alla superficie del locale una percentuale di capienza massima“. Ma è proprio questo il nodo cruciale: i gestori infatti sono contrari al criterio della capienza ridotta per le riaperture. Anche perché fremono e per loro è già un problema dover aspettare luglio: le discoteche sono le ultime attività ancora al palo.

Adolfo Spezzaferro