Roma, 8 feb – Ennesimo episodio di sangue nella capitale ad opera di giovani stranieri, sempre in zona stazione Termini. Questa volta la vittima è un turista milanese di 46 anni, accoltellato da tre giovani originari del Marocco all’uscita dalla stazione, teoricamente presidiata dalle forze dell’ordine, nella notte di domenica 5 febbraio intorno alle 23,30 con tre fendenti al torace, si pensa, al termine di un tentativo di rapina finita male. I tre marocchini hanno infatti rubato un cellulare e venti euro dal portafoglio della vittima, lasciandola poi sulla strada in una pozza di sangue.

Arrestati tre giovani marocchini

L’uomo, in fin di vita, è al momento ricoverato sotto stretta osservazione in un ospedale romano e sta lottando tra la vita e la morte, mentre i tre giovani aggressori marocchinisono stati arrestati per tentato omicidio e condotti in carcere. Il pm Francesco Basentini potrebbe riqualificare il fatto in omicidio preterintenzionale nel caso in cui il turista milanese dovesse perdere la vita.

Città sempre più nel caos

I fatti in questione pongono ancora una volta l’accento sulla situazione di degrado, insicurezza e criminalità in cui versa l’intera città di Roma e soprattutto la zona della stazione Termini. La gestione Pd della capitale a guida Gualtieri, così come il suo compagno di partito Beppe Sala a Milano, sta trasformando la città nel teatro di svago di baby gang composte da giovani stranieri, lasciando spazio al caos. La tragedia in questione è solo l’ultima di molte, è di poche settimane fa il tentato omicidio della turista israelianaaccoltellata dal senzatetto polacco.

Andrea Grieco