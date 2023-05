Milano 10 mag — Non trascorre giorno senza che arrivi notizia di abusi sessuali e violenze compiuti da immigrati: l’ultimo episodio arriva da Milano, tristemente assurta allo status di capitale italiana degli stupri «made in risorse», dove un somalo di 32 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla pm Rosariaa Stagnaro per aver stuprato una donna di 57 anni. La violenza sarebbe avvenuta in una tenda, nella notte tra il 28 ed il 29 aprile in piazza Carbonari a Milano.

Cittadino somalo in manette per stupro

È stata la denuncia della vittima a far scattare le indagini della Squadra Mobile, segnalando nella mattina del 29 aprile di essere stata stuprata da uno sconosciuto di origine africana. La donna ha raccontato alle forze dell’ordine di aver conosciuto il somalo la sera precedente. Al principio l’uomo si era dimostrato affabile e le aveva offerto ospitalità nella sua tenda dal momento che la 59enne, anche lei una senzatetto, si trovava in difficoltà in vista di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Ma si trattava di una trappola. La donna aveva — con molta ingenuità — accettato l’offerta dell’immigrato, che una volta guadagnata la fiducia delle vittima, l’aveva accolta nella propria tenda posizionata nei giardini di piazza Carbonari e avrebbe abusato sessualmente di lei.

Le indagini

Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia della donna. La sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano ha perlustrato il luogo del reato, riscontrando elementi che hanno permesso di individuare individuare un uomo le cui caratteristiche erano compatibili con la descrizione fornita dalla vittima, che ha riconosciuto nel cittadino somalo di 32 anni l’uomo che l’aveva attirata in una trappola e aveva abusato sessualmente di lei. Si tratta di un senza fissa dimora che in precedenza si era stabilito in Piemonte e da qualche settimana era approdato nel capoluogo lombardo. L’immigrato, una volta in questura, è stato fermato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e si trova ora nel carcere di San Vittore in attesa della convalida.

Cristina Gauri