Roma, 1 set — L’ennesimo capitolo della «cultura rom vista come arricchimento» di cui tanto cianciava la Boldrini: a Roma un bimbo rom di 11 anni si è rivolto ai carabinieri per denunciare la madre e i fratelli. «Mi picchiano con violenza, da 4 anni. Ora basta, prendeteli». Lo riferisce Leggo.

Bimbo rom si rivolge ai carabinieri e denuncia la madre

L’inferno che il bimbo doveva sopportare aveva come sfondo il campo rom di San Basilio, una delle tante metastasi di degrado, abusivismo nomade e delinquenza che popolano la Capitale. Accolto dai militari dell’Arma, il minore aveva raccontato nei minimi dettagli l’orrore quotidiano nel quale la madre lo costringeva a vivere. Per lui niente scuola, ma un lavoro a tempo pieno a chiedere elemosine per strada e sui mezzi pubblici, o a cercare il rame nei cassonetti; botte e privazioni se l’incasso della giornata era giudicato insufficiente. La madre — se si può definire tale — ordinava ai fratelli del bimbo di picchiarlo in sua vece, oppure lo torturava privandolo del sonno con calci e pugni sulla pancia e in faccia.

“Mia madre mi picchia e mi tortura”

I carabinieri si erano trovati davanti un bimbo rom, lacero e pieno di lividi, intimorito e con evidenti segni di denutrizione. «Mia madre mi mena a calci e pugni in testa e dietro la schiena se mi rifiuto di andare a cercare il ferro e il rame in giro per i cassonetti — ha denunciato agli investigatori durante l’audizione protetta alla presenza di una psicologa —. Dopo la quinta elementare volevo continuare a studiare ma non mi hanno voluto più mandare a scuola per farmi lavorare. Non posso nemmeno riposarmi perché mia madre mi picchia se dormo».

L’arresto

Per la donna, una 36enne di origine rumena, si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. L’ordinanza di custodia cautelare richiesta dal sostituto procuratore Claudia Alberti ed emessa dal gip Paolo Andrea Taviano evidenzia l’agghiacciante serie di episodi di violenza e di maltrattamenti subiti dal bimbo sullo sfondo di uno dei campi rom abusivi maggiormente noti alle cronache per spaccio, roghi tossici e sfruttamento dei minori per prostituzione e accattonaggio.

Cristina Gauri