Roma, 28 lug – Restano estremamente critiche le condizioni del bimbo di 3 anni (non due come si pensava inizialmente) che il padre di origini rom aveva cercato di offrire ai turisti in cambio di denaro a Ostia. Il piccolo era stato abbandonato dal padre sul lungomare mentre quest’ultimo si dava alla fuga, inseguito dalle forze dell’ordine.

Condizioni critiche

Ricoverato al Grassi in forte stato di shock e disidratazione, mostra ora segni di grande malessere psicologico: non parla, piange e si ritrae spaventato alla vista delle figure maschili. I medici che lo stanno tenendo sotto osservazione, spiega Il Messaggero, stanno cercando di capire se il mutismo sia dovuto allo shock o a una patologia e stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per verificare il suo stato di salute.

La Finanza conferma: “Aveva cercato di vendere il piccolo”

Nella giornata di ieri è venuta allo scoperto anche la madre, che si è presentata spontaneamente alla Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza con la nonna e una zia, dicendo: «È mio figlio, dove sta, voglio vederlo». La conferma che il padre stesse tentando di vendere il bambino per pochi soldi in cambio di prestazioni sessuali arriva dalle stesse Fiamme Gialle: l’uomo è un nomade di etnia rom di 23 anni, con alle spalle numerosi precedenti per furto, truffa, stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Vive con il figlio e la mamma del bimbo nelle case popolari di Ardea (Roma) ed è attualmente in stato di detenzione nel carcere di Regina Coeli in attesa dell’udienza di convalida.

Sotto stretta osservazione