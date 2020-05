Siete alle prese con la scelta delle bomboniere per il vostro matrimonio o per il battesimo del vostro bambino? Molto probabilmente sarete in difficoltà, perché trovare il dono perfetto da fare agli invitati in queste occasioni così speciali non è affatto semplice. Le cose da organizzare sono molte e spesso si rischia di fare la scelta sbagliata. Se volete andare sul sicuro però una soluzione originale c’è ed è quella che va per la maggiore negli ultimi anni: le bomboniere solidali. Si tratta infatti di un’idea carina, che permette di fare anche beneficenza e quindi di evitare inutili sprechi. Come ben sappiamo, le bomboniere sono un must della tradizione e non possiamo certo permetterci di non dare nulla ai nostri ospiti. Spesso e volentieri però il classico sacchettino con i confetti comporta una spesa esagerata e finisce per essere dimenticato in un cassetto.

Le bomboniere solidali hanno il vantaggio di permettervi di fare un dono originale ai vostri ospiti e nel contempo di fare del bene, perché il ricavato viene devoluto ad associazioni no profit che si occupano di chi è meno fortunato.



Bomboniere solidali: perché sceglierle



Scegliere le bomboniere solidali significa donare ai propri ospiti un pensiero carino e nel contempo spendere dei soldi che saranno utilizzati per fare del bene. È per questo motivo che al giorno d’oggi quasi tutti optano per tale soluzione, che non ha dei costi esagerati, al contrario. Gli invitati apprezzano moltissimo questo gesto e ormai le bomboniere solidali sono la scelta più in voga perché consentono di ridurre gli sprechi e trasmettere un messaggio di amore e di positività.



Quali bomboniere solidali scegliere



Proprio perché si tratta di una delle idee più gettonate negli ultimi tempi, in commercio possiamo trovare moltissime tipologie di bomboniere solidali ma è importante prestare attenzione ad alcuni dettagli. Il ricavato infatti può essere devoluto ad associazioni diverse e vale dunque la pena scegliere con cura a chi destinare il denaro.

Tra le più belle e significative troviamo senza dubbio le bomboniere solidali Save the Children, il cui ricavato viene impiegato per fornire un aiuto concreto a tanti bambini che ne hanno bisogno, in Italia e nel mondo. Questa è una delle associazioni più conosciute ed attive: le testimonianze delle loro opere sono numerose e dunque si è certi di sostenere una giusta causa.



Le tipologie di bomboniere solidali



Per quanto riguarda Save the Children, è possibile scegliere varie tipologie di bomboniere solidali e sono tutte carine, oltre che ricche di significato.

Una delle più economiche è la pergamena, che può essere acquistata anche in formato digitale. In tal caso si riceve via mail un file Pdf che può essere personalizzato e stampato in autonomia, ma è anche possibile scegliere quelle già pronte da consegnare.

Non mancano poi i classici sacchettini portaconfetti, che hanno comunque dei costi contenuti e sono bellissimi da vedere. Ogni bomboniera Save the Children può essere personalizzata con tutte le informazioni sull’evento. Un’idea originale e ricca di significato.