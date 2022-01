Roma, 5 gen – Bergoglio torna a puntare il dito contro chi non fa figli: “La gente non li vuole avere, al loro posto cani e gatti“. Il Papa definisce la civiltà occidentale “dell’orfanità, un po’ orfana”. “Oggi con l’orfanità c’è un certo egoismo. L’altro giorno parlavo dell’inverno demografico. Si vede che la gente non vuole avere figli, molte coppie hanno al massimo un figlio, ma due cani o due gatti. I cani e i gatti prendono il posto dei figli. Fa ridere ma è la verità“, dice Bergoglio all’udienza generale. E in verità non fa ridere per niente.

Il Papa contro chi non fa figli ma li sostituisce con cani e gatti

Dopo l’appello per fermare l’inverno demografico, “contro le nostre famiglie, contro la Patria, contro il futuro”, il Papa si scaglia contro chi non si assume la responsabilità di fare figli e preferisce umanizzare cani e gatti. Questo negare la genitorialità ci toglie umanità, e così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, si perde la ricchezza della paternità e della maternità, e soffre la Patria che non ha figli e, come diceva una persona, ‘e adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione?’. Rideva ma era la verità”, sottolinea il Pontefice.

“Se non potete averne, pensate all’adozione”

Occorre allora “svegliare le coscienze e pensare a questo, ad avere figli. Questa è la pienezza della vita di una persona. Chi si sposa pensi ad avere figli, ad avere la vita. Saranno loro che ti chiuderanno gli occhi. E se non potete avere figli pensate all’adozione: è un rischio, sì, ma più rischioso è non averne, negare la paternità, la maternità”. L’importante insomma è riscoprire e vivere appieno il ruolo di genitori. L’opposto dell’egoismo imperante.

Il riferimento a san Giuseppe

Quello dell’adozione è un tema molto caro a Bergoglio e alla Chiesa. Infatti la catechesi del Pontefice si incentra su “San Giuseppe padre putativo di Gesù”. “Per comprendere la paternità putativa o legale di Giuseppe, occorre tener presente che anticamente in Oriente era molto frequente, più di quanto non sia ai nostri giorni, l’istituto dell’adozione”, spiega il Papa. “Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti“, sottolinea Bergoglio. Che poi sarebbe il più prosaico ma altrettanto vero “i figli sono di chi li cresce”. A un uomo e a una donna che non sviluppano il senso della paternità e della maternità manca qualcosa di fondamentale”, conclude. Come dargli torto.

L’Italia è sempre più vecchia

Il punto è che non deve dircelo il Papa – che risponde al dogma cristiano – che bisogna tornare a fare figli. I dati sulla denatalità della nostra nazione sono terribili. Peggiorano di anno dopo anno. L’Italia è vecchia, sempre più vecchia. La nazione più vecchia d’Europa, con oltre il 22% della popolazione costituito da anziani. Se vuole avere un futuro, deve tornare a fare figli.

