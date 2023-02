Roma, 26 feb – Scioccante incidente in autostrada, all’altezza del km 274 tra Calenzano e Barberino di Mugello, in direzione Bologna. Un tir ha perso il controllo, è sbandato ed è uscito fuori strada precipitando dal viadotto Marinella. Il pesante mezzo è andato in fiamme e l’autista è morto. A riferirlo è Autostrade per l’Italia.

Tir sbanda e precipita dal viadotto in autostrada: dramma in A1

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e pattuglie della polizia stradale. Il suddetto tratto autostradale è stato chiuso. I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e sette automezzi, sono riusciti a domare le fiamme che avvolgevano completamente il tir e il semirimorchio, carico di frutta e verdure. In corrispondenza dello svincolo di Calenzano si è formato un chilometro di coda.

In base alle prime ricostruzioni, sembra che l’incendio del camion sia stato innescato dopo l’impatto con il terreno a causa della rottura dei serbatoi del carburante. Il tir, per cause ancora da stabilire, ha sbandato andando a sbattere in un primo momento contro la barriera centrale della carreggiata e in seguito, dopo aver attraversato le corsie di sorpasso, di marcia e di emergenza, ha distrutto sul lato destro del viadotto sei elementi delle protezioni laterali, precipitando poi nel vuoto per un’altezza di oltre 15 metri.

