Roma, 26 feb – E’ di almeno 40 morti, dato al momento ampiamente provvisorio, il tragico bilancio dei migranti morti in mare a “Steccato” di Cutro, in provincia di Crotone. Il peschereccio su cui viaggiavano si è spezzato in due dopo che il peschereccio sul quale si trovavano si è spezzato in due. Tra le vittime del naufragio vi sono anche diversi bambini e molte donne. Numerosi i cadaveri sparsi sulla superficie del mare, alcuni sulla spiaggia calabrese. I superstiti sarebbero circa ottanta. Trovati sulla spiaggia dai soccorritori, hanno raccontato quanto accaduto in mare e che sul peschereccio erano almeno in 250. Il suddetto bilancio delle vittime sembra dunque destinato ad aggravarsi e non poco. Fra i superstiti del naufragio, stando a quanto riportato dalle agenzie che citano fonti investigative, sarebbe stato fermato anche un presunto scafista. Sul posto sono giunti polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, vigili del fuoco e personale del 118 e della Croce Rossa. Per il ministro Piantedosi, che parla di “tragedia immane”, ora “vanno bloccate le partenze”.

Migranti morti in mare a Crotone, Piantedosi: “Tragedia immane, ora bloccare le partenze”

“Il naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “È una tragedia immane che dimostra come sia assolutamente necessario contrastare con fermezza le filiere dell’immigrazione irregolare, in cui operano scafisti senza scrupoli che pur di arricchirsi organizzano questi viaggi improvvisati, con imbarcazioni inadeguate e in condizioni proibitive”, ha poi aggiunto il ministro. “È fondamentale proseguire in ogni possibile iniziativa per fermare le partenze e che non vengano in alcun modo incoraggiate traversate che, sfruttando il miraggio illusorio di una vita migliore, alimentano la filiera dei trafficanti e determinano sciagure come quella di oggi”, ha concluso il responsabile del Viminale.

Alessandro Della Guglia