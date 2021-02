Organizzare una festa di compleanno non è un’impresa abbastanza semplice, anzi talvolta può rivelarsi anche molto stressante. Gestire le prenotazioni, le chiamate, scegliere le decorazioni, la musica, la torta, la location sono solamente la punta dell’iceberg. Ma non preoccuparti. C’è sempre una soluzione a tutto. Basta seguire la guida adatta!

Internet è pieno di articoli e informazioni che più che essere utili a noi che stiamo per organizzare una festa, sono molto più utili, invece, per fare pubblicità. Per cui, risulta sempre più difficile trovare dapprima il sito Internet adatto da consultare, piuttosto che la location che fa per noi, che talvolta non riusciamo neanche a trovare perché siamo immersi da tutta questa pubblicità. E quindi, che si fa? Calma. Ora ti spiego.

I gusti sono importanti

Che tu stia organizzando la tua festa di compleanno o quella di qualcun altro sappi che la casa più importante sono i gusti. Una festa a tema? Un ricevimento elegante? Una serata in discoteca? Una semplice cena? Fanno la differenza. Questo ti permette di fare una prima selezione riguardo la location da scegliere. Anche la musica è fondamentale in questo. Se vuoi che alla tua festa ci sia musica fino a tarda notte, una discoteca o un locale abbastanza lontano da abitazioni può sicuramente fare al caso tuo.

La location per la tua festa di compleanno a Roma:

Una villa? Un ristorante? Una discoteca? Un Pub? Per quanto il primo punto possa averti aiutato a capire cosa scegliere esattamente, a questo punto dovresti capire come vorresti che sia il posto in cui festeggiare. In aperta campagna? In riva al mare? Da uno stile più vintage, shabby chic? Fidati, è importantissimo.

il vestito perfertto:

Ricordati che la scelta del vestito va di pari passo con quella del tema della festa e con la location, oltre che con i gusti del festeggiato/a.

Elementi di “secondo ordine”

Se il tema, la location e il vestito sono i punti principali su cui si articola una festa e un ricevimento in genarle, altri elementi come gli inviti, la torta, il menù, la musica e le decorazioni sono invece secondari poiché sono dettati unicamente dalla scelta dei primi tre, di cui abbiamo già parlato. In parole povere, ti assicuro che sceglierli sarà una passeggiata.

Ma è così facile fare tutto ciò?

Beh, non proprio. Il tutto necessita di pazienza, tempo e dedizione. C’è bisogno di informarsi e di essere disporsi a spostarsi da una parte all’altra per ultimare tutto il necessario.

E allora, come posso informarmi per organizzare la mia festa di compleanno a Roma?

