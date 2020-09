Roma, 26 set – A pochi giorni dall’assalto alla sede di Bologna, un altro vile attacco nei confronti dell’Ugl. E’ successo a Torino dove alcuni sedicenti rider, spalleggiati da membri dei centri sociali, hanno prima esposto alcuni striscioni di fronte alla locale sezione del sindacato, imbrattatone i muri esterni e tentando di entrare negli uffici. Solo la pronta reazione dei presenti ha evitato che riuscissero nel loro intento, scongiurando così il peggio.

Cgil, Cisl e Uil superate a sinistra

Così come per i fatti del capoluogo emiliano, a giustificazione delle veementi proteste è il contratto collettivo siglato pochi giorni fa proprio dall’Ugl con Assodelivery, l’associazione di categoria che riunisce le realtà del settore come Deliveroo, Just Eat e Glovo. Il contratto – il primo in Europa di questo tipo, tanto da aver suscitato finanche sorpresa in altre nazioni del vecchio continente – prevede tutta una serie di obblighi e tutele, fra cui un salario minimo pari a 10 euro (lordi) per ora lavorata, indennità per i giorni festivi, i turni notturni e in caso di maltempo, nonché specifiche prescrizioni per quanto riguarda la sicurezza. Un accordo perfettibile, come tutti: il problema è che è stato siglato da un sindacato “di destra”, superando così a sinistra – è proprio il caso di dirlo – le sigle della Triplice e cioé Cgil, Cisl e Uil.

Il successo dell’Ugl oscura la Triplice

L’esclusione di storiche realtà, invero da tempo spesso e volentieri ben lontane dalle battaglie a tutela del lavoro – basti pensare che l’unico precedente in materia, l’accordo raggiunto in Toscana tra Cgil e associazioni datoriali, prevedeva compensi pari a meno della metà di quelli strappati dall’Ugl, ha così scatenato un putiferio, arrivando persino ai piani alti del ministero del Lavoro che potrebbe adesso fare strame del contratto siglato. Ricorrendo ad un espediente: i rider sono da considerarsi autonomi o subordinati? Dettaglio non secondario e che rientra nei predetti aspetti sui quali si può discutere per apportare continui miglioramento all’intesa, ma che certo non può essere preso a pretesto per stracciare un accordo unico nel suo genere che finalmente sgombera il campo da una giungla nella quale il confine tra legalità e sfruttamento era spesso molto labile.

Niente da fare: le sigle della Triplice non intendono sentire ragioni e, contemporaneamente, si scatena la masnada contro l’Ugl allo stantìo grido di “servi dei padroni”. Arrivando persino alle minacce fisiche e agli assalti alle sedi da parte di soggetti “evidentemente più interessati alla violenza politica che ai diritti dei lavoratori”, come denuncia il segretario generale Francesco Paolo Capone: “Non ci fermeranno nel sostenere sempre con più forza il Ccnl Rider nato per difendere e salvaguardare i diritti dei lavoratori del settore. Infatti di fronte al nulla che c’era l’Ugl ha ascoltato le istanze dei rider e ha collaborato con le parti datoriali per creare un quadro di riferimento che prevede, rispetto al passato, diritti esigibili”.

Nicola Mattei