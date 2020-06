Roma, 25 giu – Nel bollettino quotidiano della Protezione Civile sul coronavirus in Italia emergono dati che fotografano una situazione piuttosto stabile. I dati odierni sull’epidemia, infatti, non si discostano troppo da quelli dei giorni scorsi. Oggi i nuovi casi rilevati sono 296 e le vittime 34. I nuovi positivi sono dunque un centinaio più di ieri, ma si tratta di un aumento dovuto in particolare all’incremento verificatosi in Lombardia (ieri 88 casi, oggi 170) e ai numeri più alti di Campania (oggi 17 casi) ed Emilia Romagna (47 nuovi casi). L’incremento delle ultime due regioni è legato ai focolai di Bologna e Mondragone.

Tutti i dati di oggi

Morti: oggi come detto le vittime sono state 34, ieri erano state 30. In totale dall’inizio dell’epidemia in Italia sono morte 34.678 persone.

Guariti: oggi sono guarite 614 persone, ieri erano state dichiarate guarite 1.526 persone. In totale in Italia, dall’inizio dell’epidemia, sono guarite 186.725 dopo aver contratto il coronavirus.

Ricoveri: prosegue il calo delle persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva oggi si trovano 103 pazienti: -4 rispetto a ieri. Con sintomi sono ricoverati 1.515 pazienti: -95 rispetto alla giornata di ieri. Mentre in isolamento domiciliare ci sono 16.685 persone, anche in questo caso in calo: -235 rispetto a ieri.

Malati: le persone attualmente positive in Italia sono 18.303, 352 meno di ieri.

Tamponi: oggi sono stati effettuati 56.061 tamponi, ieri ne erano stati effettuati 53.266.

