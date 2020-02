Roma, 22 dic – Durissime le parole di Toni Capuozzo contro il governo, a suo dire incapace nel gestire l’emergenza coronavirus e colpevole di aver preferito concentrarsi su un presunto “rischio” di razzismo nei confronti dei cinesi che non sulle effettive probabilità di contagio.

Capuozzo: “Pensano a visitare le scuole multietniche”

“E’ una classe politica modesta, che si tratti di Europa o di Libia, di tasse o di istruzione, di ricerca o di reddito di cittadinanza” scrive Capuozzo sulla sua pagina Facebook. “Ma sul corona virus hanno fatto di peggio, pensando che la correttezza politica (visita scuole multietniche, ristoranti cinesi ecc.) fosse la cosa più importante, che il nemico fosse il razzismo” affonda poi il giornalista.

“Sordi agli appelli di Burioni”

“Sordi agli appelli di Burioni, tante Alici nel paese delle meraviglie, convinti che la loro solo esibita bontà salverà il mondo” continua ancora l’ex vicedirettore del Tg5. “Come se ne fottono di chi dorme all’aperto o raccoglie pomodori da schiavo, una volta esaurita l’accoglienza, così se ne sono fregati delle reali possibilità di contagio. Il razzismo è un male da tenere a bada, l’allarmismo è un pericolo, certo. Le malattie, anche“.

Le assurde decisioni di Conte

Ricordiamo che ai primi di febbraio, il premier Giuseppe Conte respinse la richiesta dei governatori di quattro Regioni del nord di mettere in isolamento per 14 giorni (il tempo massimo di incubazione del coronavirus) i bambini rientrati dalla Cina da meno di 14 giorni prima di farli tornare in classe. “Ci dobbiamo fidare delle autorità scolastiche e sanitarie, se ci dicono che non ci sono le condizioni per il provvedimento in discussione invito i governatori del nord a fidarsi di chi ha specifica competenza“ dichiarò Conte. Il riferimento di Capuozzo a Burioni inoltre non è casuale: “Basta con le polemiche e le divisioni. Qui siamo tutti sulla stessa barca: destra, centro e sinistra. Il virus è democratico e infetta tutti“ ha dichiarato oggi il virologo Roberto Burioni, che per giorni ha lanciato l’allarme sul fatto che il governo non avesse adottato le dovute misure per evitare un’epidemia di coronavirus, fa il punto sull’emergenza. E non ha dubbi: “Chiunque rientri dalla Cina va messo in quarantena”. Un messaggio rivolto soprattutto al governatore dem della Toscana, Enrico Rossi, alle prese con migliaia di cinesi in rientro dal capodanno lunare. “Mi hanno dato dell’allarmista, addirittura del fascioleghista – ricorda l’esperto in un’intervista al Corriere della Sera – perché dall’inizio ho sostenuto che l’isolamento delle persone provenienti dalla Cina fosse l’unico modo efficace per evitare il diffondersi del virus. Sottolineo: persone, non cinesi. Però adesso niente panico e remiamo tutti nella stessa direzione. Mi appello soprattutto alla responsabilità dei cittadini italiani”.

Ilaria Paoletti